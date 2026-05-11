Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực biển đảo

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 85/QĐ-BHĐ về Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu tạo đột phá trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Kế hoạch xác định ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến như AI và Dữ liệu lớn (Big Data), nhằm đổi mới phương thức quản lý nhà nước dựa trên dữ liệu và công nghệ số, phục vụ phát triển kinh tế biển xanh, bền vững.

Định hướng này bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực quản lý trong kỷ nguyên số.

Theo đó, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đặt mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; toàn bộ hồ sơ, dữ liệu phục vụ điều hành được xử lý trên môi trường số; 80% hoạt động kiểm tra thực hiện qua môi trường số.

Về dữ liệu và công nghệ, kế hoạch nhấn mạnh tới mục tiêu hoàn thiện, hoàn thiện và kết nối 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, hình thành không gian dữ liệu thống nhất, liên thông; xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung,” phục vụ quản trị, dự báo và cảnh báo tài nguyên, môi trường biển trên nền tảng dữ liệu lớn và AI.

Đối với hạ tầng, kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, ưu tiên công nghệ điện toán đám mây, xây dựng nền tảng IoT phục vụ quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường biển theo thời gian thực; phối hợp xây dựng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu lớn và AI...

Định hướng đến năm 2035, kế hoạch của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt mục tiêu cơ bản 100% hoạt động kiểm tra của ngành được thực hiện trên môi trường số; 100% cơ sở dữ liệu được hoàn thiện, thu nhận và số hóa theo thời gian thực nhờ công nghệ IoT; 100% công tác giám sát, dự báo, cảnh báo dựa trên dữ liệu lớn và ứng dụng AI theo thời gian thực./.

