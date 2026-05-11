Tránh biến động, xáo trộn khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bảo đảm quản lý rừng bền vững

Quyết định yêu cầu việc lập điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp và các quy định có liên quan.

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và các quy hoạch khác có liên quan.

- Bảo đảm tính kế thừa tối đa Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hiện có để tránh biến động lớn, xáo trộn, ngắt quãng, đồng thời khắc phục cho được những tồn tại, bất cập của Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hiện có.

- Bảo đảm quản lý rừng bền vững; phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; khai thác, sử dụng rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và bảo tồn di sản, giá trị văn hóa, lịch sử; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của người dân; việc đưa ra ngoài hoặc bổ sung diện tích rừng, đất lâm nghiệp vào quy hoạch lâm nghiệp phải bảo đảm có nguyên tắc và tiêu chí cụ thể, rõ ràng, phù hợp quy định của pháp luật.

- Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong quá trình lập, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện quy hoạch; bảo đảm quyền tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong quá trình lập quy hoạch.

- Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng được các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Mục tiêu lập điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia

Quyết định nêu rõ, mục tiêu tổng quát và tầm nhìn của Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cả nước thời kỳ 2021-2030 và định hướng, chủ trương của Đảng. Đồng thời, xác định được tầm nhìn đến năm 2050 đối với ngành lâm nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể phải xác định được các chỉ số, chỉ tiêu, định hướng cơ bản giai đoạn 2026-2030 và đến năm 2030 về: Phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; tỷ lệ che phủ của rừng; phát triển lâm sản ngoài gỗ; phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; nhu cầu sử dụng đất cho phát triển 3 loại rừng và kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; phát triển hệ thống chế biến và thương mại lâm sản.

Yêu cầu về nội dung điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải tuân thủ theo một số nội dung sau:

- Xác định quan điểm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng tài nguyên rừng, phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trong bối cảnh phát triển kinh tế rừng bền vững, nâng cao giá trị lâm sản gắn với khoa học, công nghệ, phục hồi tài nguyên rừng và sinh kế người dân; rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển lâm nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" của cả nước;

- Cập nhật các nội dung thuộc lĩnh vực lâm nghiệp theo các định hướng, chủ trương của Đảng về: đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Xác định được, thuyết minh đầy đủ, rõ ràng về những nội dung bất cập của Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hiện có trong phạm vi toàn quốc và từng địa phương (về diện tích, loại rừng,…), cần phải điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch...

Sinh kế của người dân vùng ven biển gắn chặt với các dải rừng phòng hộ. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Các phương pháp lập điều chỉnh quy hoạch

Quyết định yêu cầu các phương pháp lập điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo tính kế thừa, bao gồm: khảo sát, thu thập thông tin, thống kê, xử lý thông tin; phân tích hệ thống, tổng hợp và tích hợp quy hoạch; phân tích không gian, chồng lớp bản đồ, sử dụng mô hình toán; phân tích hệ thống điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; phân tích nguyên nhân và kết quả; so sánh, tổng hợp, phân tích tác động đơn, tác động chéo, phân tích chi phí - lợi ích; dự báo; chuyên gia, hội thảo.

Các phương pháp lập điều chỉnh quy hoạch chính gồm: Phương pháp điều tra thứ cấp; phương pháp khảo sát thực địa; phương pháp tiếp cận hệ thống, đảm bảo tính kế thừa, tính phát triển; phương pháp thống kê, xử lý số liệu; phương pháp so sánh và các phương pháp phân tích chuyên ngành; phương pháp phân tích không gian trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý, bản đồ; các phương pháp toán kinh tế và dự báo; phương pháp chuyên gia.

Việc lập điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp phải hoàn thành trong Quý 2 năm 2026./.

