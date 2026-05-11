Tìm thấy người đàn ông mất tích trong rừng ở Bắc Quang

Sau hơn 3 ngày xuyên rừng, lội suối, chạy đua với thời gian giữa mưa lạnh và núi đá hiểm trở, đến khoảng hơn 17 giờ ngày 11/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá (sinh năm 1968, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) tại khu vực rừng sâu thuộc rừng phòng hộ Bắc Quang.

Thượng tá Phan Minh Học, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời điểm được phát hiện, ông Tá trong trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm sau nhiều ngày mắc kẹt giữa rừng già, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã sơ cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ông vượt rừng xuống núi để chăm sóc y tế và trở về với gia đình an toàn.

Khoảnh khắc ông Tá được tìm thấy giữa rừng sâu và còn sống khiến nhiều cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia tìm kiếm vỡ òa xúc động, sau những ngày gần như trắng đêm bám rừng.

Ông Triệu Chàn Tá được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau nhiều ngày mất tích trong rừng sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, sáng 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình. Nhận được tin báo, trên 300 cán bộ chiến sỹ Công an xã Bắc Quang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang cùng lực lượng an ninh cơ sở, dân quân và đông đảo người dân địa phương triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Qua 3 ngày đêm (từ ngày 9 đến chiều 11/5), các tổ công tác chia thành nhiều hướng, băng qua những cánh rừng rậm để rà soát từng khu vực nghi có dấu vết của nạn nhân. Địa hình nơi đây hiểm trở, nhiều đoạn dốc dựng đứng, cây rừng um tùm, mưa lớn kéo dài khiến đường trơn trượt, bùn đất ngập sâu, gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Thượng tá Phan Minh Học, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang, việc ông Triệu Chàn Tá có thể cầm cự suốt nhiều ngày giữa rừng sâu, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là điều rất may mắn.

Kết quả tìm kiếm không chỉ là nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Công an xã Bắc Quang, các lực lượng chức năng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ của lực lượng cứu hộ và người dân trong suốt hành trình xuyên rừng tìm người mất tích giữa điều kiện vô cùng khắc nghiệt./.

