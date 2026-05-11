Từ ngày 15/3-6/5, tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sỹ

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515).

Thông tin về kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chiến dịch, đại diện Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị)-Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia cho biết, đến nay, 7/7 Ban Chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và 34 Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp; 17/34 tỉnh, thành phố đã thành lập các tổ, đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; duy trì 23 đội tìm kiếm, quy tập.

Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định thành lập lâm thời Đội tìm kiếm, quy tập của tỉnh Lào Cai (39 đồng chí); quyết định bổ sung lực lượng cho Đội tìm kiếm, quy tập tỉnh Tuyên Quang. Quân khu 7 đề nghị thành lập lâm thời 2 đội tìm kiếm, quy tập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng.

Quân khu 5 đề nghị thành lập lâm thời 2 đội tìm kiếm, quy tập thuộc tỉnh Khánh Hòa và Đà Nẵng. Từ ngày 15/3-6/5, các cơ quan, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sỹ (trong nước: 51, Lào: 36, Campuchia: 271).

Đánh giá cao các cơ quan, đơn vị liên quan đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong thực hiện Chiến dịch, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, trực tiếp góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chủ trì hội nghị. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)

Để hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch, Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng, trình ban hành các văn bản, kế hoạch liên quan phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Chiến dịch và các nội dung nhiệm vụ liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, gồm: Kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện Chiến dịch; Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 tại Campuchia của Cơ quan Thường trực Ủy ban Chuyên trách Chính phủ; Kế hoạch kiểm tra các đội lâm thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước; Kế hoạch đón, hội đàm, ký biên bản lần thứ 31 với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; Kế hoạch đón Hội đàm, ký biên bản lần thứ 25 với Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia về tiếp tục hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với phía Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc để khai thác tài liệu, hiện vật, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các phần mềm phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ và chỉ đạo, điều hành Chiến dịch; chuẩn bị hội nghị sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, với nội dung tập trung đánh giá kết quả triển khai Chiến dịch.

Cùng với đó, Thượng tướng Lê Quang Minh lưu ý cần đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tổ chức triển khai mở rộng đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt ở các cấp, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, nội dung nhiệm vụ Chiến dịch.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu đề xuất và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch.

* "Chiến dịch 500 ngày đêm" có nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ và hài cốt liệt sỹ tìm kiếm, quy tập được để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (khoảng 232.000 mộ, xong trong quý 2/2027); giám định ADN khoảng 18.000 hài cốt liệt sỹ.

Đồng thời, đặt mục tiêu xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi tại tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn.../.

Đón 27 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức đón nhận, di chuyển, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

​