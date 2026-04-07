Núi lửa Dukono phun trào liên tiếp, Indonesia cảnh báo nguy cơ tro bụi lan rộng

Núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc Maluku của Indonesia đã phun trào 4 lần chỉ trong một ngày, tạo ra các cột tro dày đặc bốc cao hàng trăm mét lên không trung, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo của Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất và Núi lửa nước này cho biết chuỗi phun trào bắt đầu từ hơn 6h sáng 7/4 (giờ địa phương) và kéo dài đến chiều cùng ngày.

Đợt hoạt động mạnh nhất được ghi nhận lúc gần 8h sáng cùng ngày, khi cột tro bụi dày đặc bốc cao tới khoảng 1.000 mét so với đỉnh núi.

Các lần phun trào khác cũng tạo ra cột tro cao khoảng 800 mét, cho thấy hoạt động núi lửa vẫn đang duy trì ở mức đáng chú ý.

Với độ cao khoảng 1.335 mét, Dukono là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên tại Indonesia. Hiện tại, mức cảnh báo vẫn được duy trì ở cấp độ 2 trên thang 4 cấp trong đó cấp độ 4 là mức cao nhất.

Cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa, đồng thời sử dụng khẩu trang để hạn chế ảnh hưởng từ tro bụi có thể gây các vấn đề về hô hấp.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới - nên thường xuyên đối mặt với các hiện tượng phun trào, động đất và sóng thần.

Giới chuyên gia cảnh báo dù các đợt phun trào hiện tại chưa gây thiệt hại lớn, song nguy cơ leo thang vẫn tồn tại nếu hoạt động địa chất tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh mật độ dân cư cao tại nhiều khu vực lân cận các núi lửa đang hoạt động./.

