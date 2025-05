Lào Cai: Mưa lớn kèm dông lốc, cuốn trôi cầu tạm Sim San

Từ đêm 22/5 đến ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to và mưa rất to kèm dông, lốc phá hủy một số công trình giao thông, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Lượng mưa đo được tại một số trạm quan trắc tính đến 9 giờ sáng 23/5 như sau: Phong Hải 130,4mm, Phong Niên 108mm (huyện Bảo Thắng); Nậm Chày 125mm (huyện Văn Bàn); Việt Tiến 112,6mm, Lương Sơn 109,8mm (Bảo Yên); Cốc Lầu 111,6mm (huyện Bắc Hà); Mường Hoa 91,4mm, Ngũ Chỉ Sơn 88,4mm (thị xã Sa Pa).

Mưa lớn khiến tuyến đường Nậm Mả-Tà Chủ (huyện Văn Bàn) sạt lở taluy âm một vị trí dài khoảng 25m, sạt gẫy sâu vào mặt đường khoảng 0,5m.

Tuyến đường Nậm Trang (xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn) sạt lở taluy âm một vị trí dài khoảng 15m, sạt gẫy sâu vào mặt đường khoảng 0,5m.

Đặc biệt, mưa thượng nguồn đã gây lũ dồn về suối Sim San cuốn trôi cầu tạm Sim San, xã Y Tý (huyện Bát Xát).

Hiện nay 3 thôn Sim San 1, Sim San 2 và Hồng Ngài tạm thời bị chia cắt.

Hơn 1,61ha lúa, quế, thủy sản tại xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng) và xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn) bị thiệt hại, ước tổng thiệt hại là trên 550 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương bị ảnh hưởng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, chỉ đạo lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại về nông, lâm nghiệp và hót sạt trên đường giao thông để đảm bảo an toàn cho người đi lại và đảm bảo ổn định cuộc sống nhân dân.

Hiện đang là thời điểm giao mùa, hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường như dông lốc, mưa đá, sét đánh, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa có thể xảy ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến người, tài sản, hoa màu.

Do đó, để chủ động phòng ngừa, ứng phó trước mọi tình huống do thiên tai có thể gây ra nhằm giảm thiệt hại thấp nhất, ban chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện, thị xã, thành phố của Lào Cai đã và đang tăng cường chỉ đạo nhân dân chằng, chống, gia cố lại nhà ở, chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gây hại cho nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; tuyệt đối không để người dân nghỉ lại nương rẫy qua đêm, không hoạt động ngoài trời khi có dông lốc, mưa đá, sét đánh.../.

Thời tiết 10 ngày tới: Các tỉnh Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn Từ đêm 22/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.