Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Hà Giang bị chia cắt

Sáng 21/5, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, tại Km 31 tỉnh lộ 177, đoạn qua thôn Tân Mình, xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì), mưa lớn đã khiến taluy dương sạt xuống mặt đường, gây tắc nghẽn toàn tuyến. Trong khi đó, trên quốc lộ 279, tuyến đường vào xã Kim Ngọc (huyện Bắc Quang), cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Đáng chú ý, đoạn từ Km17 đến Km18 trên quốc lộ 279 (khu vực Pắc Há - Liên Hiệp thuộc thôn Mâng, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang) hiện đang bị sạt nguyên cả quả đồi, khiến tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Công an tỉnh Hà Giang đã phát đi thông báo cảnh báo người dân, đặc biệt là các phương tiện có lộ trình di chuyển qua các tuyến đường trên, cần chủ động theo dõi thông tin, điều chỉnh lộ trình, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Theo dự báo, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Do đó, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Ngành xây dựng Hà Giang và các lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai phương án khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân./.

