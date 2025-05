Lai Châu: Mặt đường quốc lộ 4D bị sạt lở nghiêm trọng sau trận mưa lớn

Từ đêm 19/5 đến rạng sáng 20/5, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km25+300 Quốc lộ 4D (thuộc bản Hồng Thu, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến 2/3 mặt đường bị lún, sạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công khắc phục sự cố, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng tổ chức phân luồng giao thông tại 3 điểm trọng yếu là: Km25+300, Quốc lộ 4D; Ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ; Ngã ba Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Theo đó, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện di chuyển từ thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ (và ngược lại) sẽ đi theo tuyến đường tỉnh lộ 130 (hướng từ xã San Thàng, thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ và ngược lại) để tránh khu vực sạt lở, đảm bảo an toàn.

Người dân và các phương tiện tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ phân luồng của lực lượng chức năng; không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm; theo dõi thường xuyên thông tin thời tiết và cảnh báo mới nhất.

Hiện, Công ty Cổ phần Cầu đường 3 Lai Châu đã huy động nhân lực và phương tiện để khắc phục các điểm lún, sạt để đảm bảo lưu thông sớm nhất./.

Bắc Kạn: Lũ quét, sạt lở đất đá gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng Tính đến 12 giờ ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 4 người chết, 3 người bị thương; hàng trăm ha cây trồng cùng nhiều công trình bị thiệt hại nặng.