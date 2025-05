Bắc Kạn: Lũ quét, sạt lở làm 4 người thiệt mạng, 3 người bị thương

Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đêm ngày 17/5 đến rạng sáng ngày 18/5 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông trong nhiều giờ đồng hồ.

Trong đó, mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn, lượng mưa đo được tại các trạm từ 76mm-215mm/12h, lượng mưa cao nhất tại các trạm Yến Dương 214,6mm; Nam Cường 172,2mm; Xuân Lạc 155,4mm…

Mưa lớn gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, tính đến 16 giờ ngày 18/5 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 4 người chết, 3 người bị thương; hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại cùng nhiều công trình bị thiệt hại nặng.

Tại xã Chu Hương và ở Phiêng Phàng xã Yến Dương bị vỡ ao cá gây thiệt hại 03 tấn cá, người dân thu gom cá còn sót lại đem bán giá rẻ. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Cụ thể tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc đã có 2 người chết do lũ quét là ông Nguyễn Văn Bắc và bà Dương Thị Mùi và 1 người bị thương nhẹ; tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương có 2 người chết do sạt lở đất là ông Lý Học Vượng và bà Triệu Thị Đặng, tại Yến Dương cũng có 2 người bị thương đã được lực lượng chức năng cứu chữa kịp thời hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

23 ngôi nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền; trong đó, có 18 nhà tại xã Xuân Lạc, 2 nhà tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; 3 nhà tại xã An Thắng huyện Pác Nặm; trong đó có 2 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Tại huyện Ba Bể nhiều nhà ở của người dân bị hư hỏng, sạt lở hiện tại chưa thống kê được.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, ngô, bí xanh tại huyện Ba Bể bị vùi lấp, gẫy đổ. Đã có 40,13 ha ngô và lúa bị ngập. Sạt lở 50m2 bờ ruộng tại xã An Thắng, huyện Pác Nặm.

Ngoài ra tại xã Chu Hương và ở Phiêng Phàng xã Yến Dương bị vỡ ao cá gây thiệt hại 3 tấn cá, tại xã Yến Dương có khoảng 110 con bò bị chết, cuốn trôi do lũ tràn vào chuồng.

Mưa lớn còn làm hư hỏng hệ thống cơ sở hạ tầng như cầu dân sinh cột điện bị gẫy đổ, cong vênh. Ngoài ra tại tỉnh lộ 258B nhiều vị trí bị sạt lở, gây mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông; các thôn vùng thấp tại 01 số xã Quảng Khê, Đồng Phúc huyện Bể bị cô lập.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa phương bị thiệt hại, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có người bị chết, bị thương, nhà ở bị thiệt hại và hỗ trợ bước đầu giúp người dân giảm bớt khó khăn.

Chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại đã kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục theo quy định. Văn phòng trực ban các cấp thực hiện trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân để phòng tránh; tổng hợp báo cáo thiệt hại theo quy định./.

