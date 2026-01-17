Thời tiết dịp Đại hội Đảng: Từ 18-20/1, Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng

Thông tin về thời tiết dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại thành phố Hà Nội từ ngày 19-25/1 và thời tiết trên phạm vi cả nước trong thời gian này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 18-20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm 20-22/1, do chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên có mưa.

Từ ngày 21-25/1, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-15 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 16-18 độ C.

Cụ thể, ngày 18/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 19-22 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 23-25 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18-20 độ C.

Ngày 19/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời hửng nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 20-22 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 22-24 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18-20 độ C.

Ngày 20/1, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa, đêm có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 19-21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 21-23 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.

Ngày 21/1, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 16-18 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 18-20 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 12-15 độ C.

Ngày 22/1, có lúc có mưa, trời rét, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 13-15 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 15-16 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 11-13 độ C.

Ngày 23/1, không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 14-16 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 16-18 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 12-14 độ C.

Ngày 24/1, không mưa, chiều hửng nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 16-18 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 18-22 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 14-16 độ C.

Ngày 25/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, chiều hửng nắng, đêm trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 18-21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 22-25 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.

Thời tiết các khu vực từ ngày 18-25/1:

Khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều tối ngày 20-22/1, do chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc khả năng có mưa, sau có mưa vài nơi; khoảng từ ngày 21/1, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 22/1, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Trung Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ đêm 21-22/1, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ ngày 22-23/1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị-thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Gia Lai có mưa, mưa rào; từ ngày 24-25/1, ít mưa.

Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa-thành phố Huế sáng và đêm trời rét, từ ngày 22/1, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Ngoài ra, từ ngày 18-20/1, do áp cao lục địa suy yếu nên khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 21/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ đêm 22-23/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Từ ngày 23-25/1, vùng biển từ Quảng Trị-Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Đối với bão Nokaen, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin lúc 13 giờ ngày 17/1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 14.1 vĩ Bắc-124.3 độ kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h; sau đó bão sẽ di chuyển chậm chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines (do ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông ) và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 21-22/1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, so với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm, trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1./.

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội phổ biến không mưa, ngày hửng nắng Khu vực Hà Nội từ ngày 18-20/1 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét; từ ngày 21/1-25/1, có khả năng xảy ra rét đậm.