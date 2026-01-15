Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 15/1, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trong năm 2026 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên quốc tế Nokaen).

Tuy nhiên, bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông và không ảnh hưởng tới Việt Nam.

Lúc 13 giờ ngày 15/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 09,9 độ Vĩ Bắc-128,9 độ Kinh Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines.

"Do ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có thể di chuyển vào Biển Đông và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines," Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết.

Theo ông Mai Văn Khiêm, so với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm, trong giai đoạn từ năm 1950 tới giờ đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1./.

