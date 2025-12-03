Tối 3/12, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển các tỉnh Đắk Lắk-Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần

Thông tin về gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển của Biển Đông tiếp tục được cập nhật trong các bản tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15).

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 19 giờ 30 phút ngày 3/12 đến 0 giờ 30 phút ngày 4/12, khu vực tỉnh/thành phố từ Huế đến Gia Lai tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến ở khu vực trên từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc thành phố Huế gồm: Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, Kim Long, Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc; Long Quảng, Hương An, Hương Trà, Kim Trà, Phong Thái, A Lưới 4, Phong Điền.

Thành phố Đà Nẵng có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bà Nà, Hòa Tiến, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sơn Trà, Phú Ninh, Tam Mỹ; Chiên Đàn, Đại Lộc, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hòa Vang, Nông Sơn, Núi Thành, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thạnh Bình, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Liên, Trà My; Avương, Đồng Dương, Đông Giang, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Thăng Phú, Thượng Đức, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tân, Trà Vân, Việt An.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Sơn Linh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Đề Gi, Hội Sơn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh; An Lương, Ân Tường, Bình Dương, Bình Phú, Cát Tiến, Cửu An, Hòa Hội, Hoài Ân, Ngô Mây, An Khê, Phù Mỹ Bắc, Vĩnh Quang; Ân Hảo, An Hòa, An Nhơn Tây, An Toàn, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Canh Liên, Canh Vinh, Đak Pơ, Đak Rong, Hra, Kim Sơn, Kông Bơ La, An Bình, An Nhơn Nam, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Phù Cát, Phù Mỹ Nam, Sơn Lang, Tây Sơn, Tơ Tung, Tuy Phước Đông, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Xuân An, Ya Hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

