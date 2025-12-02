Huế: Sạt lở bờ sông Bồ diễn biến phức tạp trong mùa bão lũ

Sông Bồ, con sông lớn ở phía Bắc trung tâm thành phố Huế vốn đã bị sạt lở bờ nghiêm trọng nhiều năm qua.

Trong và sau các đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, bờ con sông này lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng và diễn biến biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân, công trình, nhà ở và gây mất đất sản xuất.

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, lũ trên sông Bồ 3 lần vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 5,18m.

Cụ thể, lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh 5,25m ngày 27/10 trong đợt lũ lần 1; đạt đỉnh 5,27m ngày 29/10 trong đợt lũ lần 2; đạt đỉnh 5,31m vào ngày 3/11 trong đợt lũ lần 3.

Ghi nhận ngày 1/12 tại bờ Nam sông Bồ thuộc phường Hương Trà, dấu vết của những trận lũ lịch sử vừa qua vẫn còn hiển hiện rõ nét. Đất sản xuất ven sông bị phủ lên một lớp bùn đất, cùng với nhiều vết nứt.

Vườn chuối bị đổ ngã do lũ cuốn nằm san sát mặt đất. Vườn keo có nhiều cây to đã nhiều năm tuổi bị cuốn xuống lòng sông.

Một số cây keo lớn, người dân đã kịp cưa hạ lấy thân gỗ, còn phần gốc bị cuốn trôi ra lòng sông, do đất ven bờ sông Bồ bị sạt lở nghiêm trọng. Rác, túi ni lông còn mắc trên những cành cây keo, cây tre.

Đặc biệt, sạt lở bờ, xâm thực đã khiến bờ sông Bồ sạt lở vào cận kề nhà ở và công trình của người dân.

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hương Trà, sau các đợt lũ lịch sử vừa qua, bờ sông Bồ đoạn qua địa phương bị sạt lở lên đến 4km. Nguồn lực khắc phục sạt lở bờ sông Bồ là rất lớn, vượt quá khả năng của địa phương. Các cơ quan có thẩm quyền đã về địa phương kiểm tra tình trạng sạt lở sông Bồ để có biện pháp khắc phục.

Tương tự, bờ sông Bồ đoạn qua các phường Kim Trà, xã Quảng Điền… cũng đã và đang bị sạt lở ở nhiều điểm. Ảnh hưởng bão số 10 vào cuối tháng 9/2025 gây mưa lớn, đã khiến bờ sông Bồ đoạn qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo bà Trần Thị Len, thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền, bờ sông Bồ bị sạt lở nghiêm trọng mỗi khi có bão lũ, nên người dân địa phương lo lắng cho sự an toàn và nhà ở, cùng các công trình.

Bờ sông Bồ đoạn qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền bị sạt lở nặng với chiều dài 900m. Sạt lở, xâm thực sâu vào bờ làm thiệt hại các công trình hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng đến giao thông huyết mạch của thôn, xã, gây mất an toàn cho 7 ngôi nhà; đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đặc biệt, tuyến đường bị sạt lở là tuyến đường huyết mạch kết nối Tỉnh lộ 19 đến đê Nho Lâm, đây là tuyến đường chính để nhân dân đi lại trong mùa lũ duy nhất để kết nối liên xã.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai, áp dụng các biện pháp khẩn cấp gồm huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định để thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở bước đầu; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực...

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, ứng phó với sạt lở bờ sông, giải pháp trước mắt là các địa phương cắm biển báo để cảnh báo người dân, có kế hoạch di dời dân sống sát bờ sông khi xảy ra mưa lũ; xử lý khẩn cấp như rào chắn, cắm cọc… tạm thời.

Các đơn vị đã và đang phối hợp để tiến hành khảo sát, thiết kế, lập các dự án để xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông./.

Huế: Mực nước sông Bồ vượt lịch sử, hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ. Thành phố đã di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu ở 32 xã, phường đến nơi an toàn.