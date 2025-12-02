Đắk Lắk: Nhiều tuyến kênh thủy lợi bị sạt lở, đe dọa hơn 15.000 ha lúa

Đợt mưa lũ lịch sử từ giữa tháng 11 khiến tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng; trong đó hệ thống kênh, mương thủy lợi bị hư hỏng nặng ở nhiều địa phương.

Do tình trạng sạt lở nặng và rải rác nhiều vị trí nên nguy cơ ảnh hưởng đến thời vụ canh tác của vụ Đông Xuân 2025-2026, nhất là ở các vựa lúa của nhân dân tỉnh Phú Yên cũ.

Dọc tuyến kênh Chính Nam đoạn qua xã Sơn Thành, Tây Hòa… có hàng chục vị trí kênh bị xói mòn, sạt lở, thậm chí có những đoạn kênh bị vỡ hoàn toàn kéo dài hơn 10 mét.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy Nông Đồng Cam, cho biết kênh Chính Nam nằm trong hệ thống đập Đồng Cam chạy dọc Quốc lộ 29, đi qua các xã Sơn Thành, Tây Hòa, phường Đông Hòa, Hòa Hiệp có chiều dài hơn 36 km, cung cấp nước cho 8.000 ha lúa/vụ. Đợt mưa lũ vào giữa tháng 11 khiến tuyến kênh này bị vỡ, sạt lở ở nhiều vị trí, ước thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến nhiều kênh mương khác như kênh N8, kênh Bình Sơn, kênh N1, kênh N2 Nam… bị hư hỏng hàng chục vị trí, có những đoạn kênh bị nước lũ làm hư hỏng hoàn toàn. Toàn hệ thống kênh mương do đơn vị quản lý bị vỡ, sạt lở, sạt mái… hơn 1.000 mét.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy Nông Đồng Cam, hệ thống thủy lợi Đồng Cam cung cấp nước cho hơn 15.000 ha lúa/vụ, đều là những vựa lúa của tỉnh Phú Yên cũ. Do đó, việc khắc phục các hư hỏng của mưa lũ gây ra cần được khẩn trương hoàn thành nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất theo lịch thời vụ của vụ Đông Xuân 2025-2026. Do đó, ngay sau khi nước lũ rút công ty đã khẩn trương kiểm tra và thống kê thiệt hại sơ bộ là 49,2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, hàng năm vào cuối tháng 11, công ty mở nước cho nông dân bắt đầu sản xuất vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, nhất là kênh mương nằm trong hệ thống thủy lợi Đồng Cam bị sạt lở, vỡ trắng ở nhiều vị trí khiến việc khắc phục mất nhiều thời gian và khó khăn hơn. Điều này làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến lịch gieo trồng của vụ lúa Đông Xuân 2025-2026 cũng như giảm năng suất bà con trồng lúa trong khu vực được phục vụ tưới của đập Đồng Cam.

Về phía công ty đã và đang huy động lực lượng tổ chức sửa chữa hệ thống thủy lợi bị hư hỏng, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra nhằm sớm cung cấp nguồn nước cho nông dân khôi phục sản xuất. Đồng thời đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục hậu quả của mưa lũ gây ra đối với hệ thống thủy lợi./.

