Môi trường

Thời tiết ngày 17/1: Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 20/1-21/1, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, từ ngày 21-25/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm.

Thắng Trung
Người dân mặc áo ấm khi ra đường. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)
Người dân mặc áo ấm khi ra đường. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/1, Bắc Bộ và Bắc và cao nguyên Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm. Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/1: Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý từ chiều 20/1-21/1, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, do đó từ ngày 21-25/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C.

Từ gần sáng 21/1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ đêm 22-23/1, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 23-25/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, Nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thời tiết ngày 17/1 #Trời rét #Dự báo thời tiết
Theo dõi VietnamPlus

Bản Tin Dự báo Thời tiết

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.