Thời tiết ngày 17/1: Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/1, Bắc Bộ và Bắc và cao nguyên Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm. Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/1: Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý từ chiều 20/1-21/1, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, do đó từ ngày 21-25/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C.

Từ gần sáng 21/1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ đêm 22-23/1, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 23-25/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, Nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác./.

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội phổ biến không mưa, ngày hửng nắng Khu vực Hà Nội từ ngày 18-20/1 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét; từ ngày 21/1-25/1, có khả năng xảy ra rét đậm.