Thời tiết ngày 16/1: Hà Nội rét về đêm, Bắc Bộ sương mù sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét; trong khi đó, các khu vực Trung và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Tại thành phố Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, cao nhất từ 23-25 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Trời nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 24-27 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ 27-30 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, cao nhất từ 30-32 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

Ngày khai mạc Đại hội Đảng, Hà Nội không mưa, trưa chiều trời hửng nắng Ngoài ra, từ ngày 18-20/1, do áp cao lục địa suy yếu, khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.