“Bác Hồ trong trái tim đồng bào” gắn kết cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam

Chuỗi hoạt động tháng Năm với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) từ nay tới hết 31/5.

Điểm nhấn nổi bật là sự kiện “Thương nhớ áo chàm,” tái hiện nghi lễ cầu an, giải hạn của dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên). Đây là nghi lễ cúng tạ trời đất đã ban cho bản làng, dòng họ, gia đình, sức khoẻ vào mùa Xuân, để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, đầm ấm, no đủ. Hoạt động còn các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp và tổ chức phần hội mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Trong khuôn khổ các hoạt động của tháng còn diễn ra chuỗi chương trình dân ca dân vũ đặc biệt như: Chương trình dân ca dân vũ “Việt Bắc nhớ Bác Hồ,” giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục dân ca dân vũ thể hiện tình cảm của cộng đồng các dân tộc đối với Bác, đặc biệt là sắc áo chàm từ Việt Bắc hướng về Người.

Chương trình dân ca dân vũ “Quà tháng Năm dâng Bác” của đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng là lời ca tiếng hát, biểu diễn nhạc cụ, điệu múa ca ngợi Hồ Chủ tịch, thể hiện tinh thần làm theo lời Bác dặn đoàn kết một lòng tin theo Đảng, cùng bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng quê hương bản làng, phum sóc giàu đẹp.

Bên cạnh đó, chương trình dân ca dân vũ “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên” mang đến màn giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục dân ca dân vũ thể hiện tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dành cho vị cha già dân tộc. Kết hợp những câu chuyện kể của đồng bào Tây Nguyên về tình cảm với Bác Hồ, cũng như từ tấm gương của Người đồng bào noi theo học tập và làm theo.

Các hoạt động văn hóa tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hoạt động trưng bày ảnh với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” giới thiệu khoảng 50 bức ảnh tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Bên cạnh các sự kiện nổi bật, chuỗi hoạt động tháng 5 tại Làng còn mang đến cho du khách các trải nghiệm văn hóa truyền thống cùng các nhóm đồng bào đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng như tái hiện đời sống văn hóa hằng ngày, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ; thưởng thức ẩm thực đặc trưng của các vùng miền…

Các hoạt động có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ). Huy động khoảng 25 đồng bào dân tộc Tày, Nùng, tỉnh Thái Nguyên trong hai ngày 16,17/5/2026.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 72 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026); đồng thời tiếp tục giới thiệu văn hóa và gắn kết cộng đồng nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam./.

