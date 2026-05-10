Xe tăng cùng dàn khí tài hùng hậu lần đầu tiên xuất hiện tại một concert ca nhạc

Tối 9/5, Concert "Sao nhập ngũ 2026" diễn ra ở Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình, thu hút gần 20.000 khán giả với sự tham gia của hơn 20 ca sỹ, nghệ sỹ: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang Idol, Chi Pu, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Nguyễn Hùng, Double 2T, Hậu Hoàng, Lyly, Pháo, Captain Boy, Vũ Thảo My, Muội…

Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành ba chương “Xung phong,” “Nhật ký” và “Đối thoại tuổi đôi mươi” - lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lý tưởng của những người lính cụ Hồ đã gác lại thanh xuân riêng, xung phong ra trận vì độc lập tự do dân tộc.

Ở chương đầu tiên "Xung phong," "Sao nhập ngũ" Concert đưa khán giả trở về những ngày tháng hừng hực khí thế của những chàng trai, cô gái đã tạm gấp lại những trang sách học đường, gác lại những rung động đầu đời để khoác lên mình màu xanh áo lính, cùng lời thề quyết chiến vì độc lập tự do.

Chủ đề “Tuổi đôi mươi” kể một câu chuyện xuyên dòng thời gian trên nền âm nhạc, bắt đầu từ những ước mơ còn dang dở của những người chiến sỹ kiên cường năm ấy, nay được viết tiếp bằng những hoài bão của một thế hệ đầy bản lĩnh, dám vươn mình ra biển lớn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mở đầu concert, 11 nghệ sỹ từng tham gia trải nghiệm tại "Sao nhập ngũ" xuất hiện trong tiếng hò reo từ khán giả. Tiết mục mở màn với bài hát chủ đề của chương trình thêm hào hùng khi có sự tham gia của hơn 50 chiến sỹ đặc công xuất hiện cùng các trang thiết bị quân sự khác như xe UAZ, mặt nạ chống độc, pháo khói,… khiến khán giả không khỏi choáng ngợp.

Âm nhạc trong phần 1 đa số là những bản mash-up những ca khúc quen thuộc của chương trình như “Đoàn vệ quốc quân-Lá xanh-Lên đàng,” hay “Cô gái mở đường-Bài ca may áo-Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”...

“Xung phong” còn gây choáng ngợp với dàn khí tài từ xe kéo pháo đến xe tăng thiết giáp cùng 100 cây đuốc lửa thật làm đạo cụ bổ trợ cho màn phối khí “Hò kéo pháo-Dậy mà đi.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, tiết mục còn có sự xuất hiện của Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ - người được mệnh danh là “tượng đài âm nhạc Việt Nam” với ca khúc quốc dân “Hà Nội niềm tin và hy vọng.”

Việc đưa cả tên tuổi gạo cội như Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ và gương mặt trẻ nhất - Captain Boy (sinh năm 2003) lên cùng một sân khấu chính là một trong những ý tưởng nhằm tạo nên “cuộc đối thoại” giữa hai thế hệ - điều hiếm thấy ở những concert đại chúng hiện nay.

Chương 2 - “Nhật ký” khắc họa những rung động chân thực nhất của những người anh hùng bên ánh đèn dầu leo lắt, nơi họ trở về làm một người con, một người tình, một người bạn qua những dòng thư tay viết vội.

Điểm nhấn của Chương 2 chính là sự giao thoa độc đáo giữa ca từ mộc mạc của những thập kỷ trước và giai điệu thịnh hành thời nay, tạo nên một tổng thể không gian âm nhạc đa chiều để truyền tải trọn vẹn những lát cắt cảm xúc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhiều bài hát Vbiz mà khán giả Việt đã nằm lòng như “Không thể cùng nhau suốt kiếp” (Hoà Minzy), “Anh ơi ở lại” (Chi Pu), “Không sao mà, em đây rồi-Đừng lo em đợi mà” (Lyly)... được khéo léo đan xen với những bản tình ca thời chiến nồng nàn, cũng được thổi vào hơi thở mới của thời đại.

Chương 3 - “Đối thoại với tuổi đôi mươi” nhắc nhớ mỗi người con Việt Nam về bản lĩnh, khát vọng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng trước những khó khăn, thử thách, và cả về tâm hồn biết yêu thương, dù là ở thời đại nào.

Phần trình diễn đặc biệt khiến khán giả xúc động, hát theo nhiều nhất Chương 3 là tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ” qua giọng ca hào sảng của Hà Anh Tuấn và màn múa súng của Lực lượng Tiêu binh, Đoàn nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại diện nhà sản xuất, ông Lê Anh Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Viettel Media cho hay “Sao nhập ngũ Concert 2025" thì có tính lịch sử nhiều hơn, còn "Sao nhập ngũ Concert 2026" thì có tính thanh niên, sôi nổi, mới mẻ nhiều hơn. Do đó setlist chương trình có nhiều bản hit nhạc trẻ, được dàn dựng bám sát với chủ đề của chương trình.

“Cho dù là ở thời điểm nào, thế hệ thanh niên cũng luôn cháy bỏng tình yêu nước, luôn có những sức sống thanh xuân, sức trẻ giàu năng lượng hấp dẫn đối với khán giả,” ông Ngọc cho biết thêm.

Theo Đạo diễn Cao Trung Hiếu, chương trình có 3 yếu tố cùng hòa quyện: chất thơ, chất lính và chất hiện đại. Điều này thể hiện xuyên suốt các phần của chương trình.

Những bản phối mới làm sống lại những giai điệu đi cùng năm tháng, kết hợp cùng những ca khúc hiện đại gắn liền với tên tuổi của dàn nghệ sỹ trẻ đã khiến hàng chục nghìn người cùng hát theo, cùng cảm và cùng cháy hết mình./.

'Sao nhập ngũ 2025': Quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo nhất từ trước đến nay Phiên bản năm nay sẽ đậm chất hành động, hứa hẹn trở thành một bản hùng ca về ý chí, xây dựng một môi trường huấn luyện dù gian khổ nhưng vẫn tràn ngập sự lạc quan và nụ cười rạng ngời.

Xúc động khoảnh khắc hàng vạn khán giả cùng chào điều lệnh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)