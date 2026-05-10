'Her': Hành trình biểu đạt tính nữ thông qua ngôn ngữ hội họa giàu tính cá nhân

Ngày 10/5, triển lãm nghệ thuật “Her” khai mạc tại Hà Nội, mở ra không gian sáng tạo đa chiều xoay quanh hình ảnh và cảm thức về người phụ nữ đương đại.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm hội họa và điêu khắc của nhiều họa sỹ đương đại như Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền, Vũ Quang Hưng, Trần Đức Lân, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Bùi Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Giáp Văn Tuấn và Đào Anh Việt.

Không hướng đến việc định nghĩa phụ nữ hay tái hiện những khuôn mẫu quen thuộc về phái đẹp, “Her” gợi mở các trạng thái cảm xúc được tích tụ từ ký ức, trải nghiệm và góc nhìn cá nhân của mỗi nghệ sỹ.

Không gian triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đây là chuỗi hoạt động sáng tạo do Nhóm họa sỹ "Mười Bốn" phối hợp cùng Tudo Art Garden và Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art tổ chức trong tháng 5/2026, bao gồm triển lãm, workshop nghệ thuật và các buổi đối thoại chuyên đề.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, họa sỹ Dương Thị Ngọc Lụa cho hay các nghệ sỹ gặp nhau ở một chủ đề chung, sau đó mỗi người tự giám tuyển tác phẩm của mình để cùng tạo nên không gian nghệ thuật “Her.”

“Người phụ nữ, trong suy nghĩ cá nhân của tôi, giống như một nhành hoa - đôi khi không cần hết sức phô bày hay quá rực rỡ, cứ bình tĩnh tỏa hương và mang lại sức sống cho không gian họ gắn bó là đủ. Tôi tin cái đẹp không chỉ nằm ở hình dáng bên ngoài, nên tôi chọn lưu giữ và khắc họa lại sự dịu dàng chân thật - như cách người phụ nữ đi qua giông gió mà vẫn giữ được điềm tĩnh. Với sáng tác của mình, tôi muốn thể hiện những điều nhỏ bé, lặng thầm đang nở bên trong mỗi người,” họa sỹ Ngọc Lụa chia sẻ.

Tác phẩm của họa sỹ Dương Thị Ngọc Lụa.

Trong khi đó, họa sỹ Nguyễn Quốc Hùng - người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực trong hội họa hiện đại cho rằng vẽ không chỉ là tái hiện chính xác hình thể nhân vật mà còn là hành trình chạm tới những rung động và chiều sâu tâm hồn.

Còn với họa sỹ Hoàng Ngọc Hoàn, chân dung là cách để đối thoại với con người, thời gian và ký ức. Anh cho biết mình luôn tìm kiếm cảm xúc ẩn hiện phía sau ánh nhìn và những đường nét rất khẽ trên gương mặt nhân vật.

Ngay sau lễ khai mạc, workshop nghệ thuật “Her Flow” cũng diễn ra với sự tham gia của nhiều họa sỹ đương đại thuộc các thế hệ khác nhau. Trong không gian kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn múa đương đại, các nghệ sỹ thực hành vẽ mẫu chuyển động trực tiếp, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật giàu tương tác.

Chuỗi hoạt động “Her” sẽ tiếp tục với workshop “Her feel” vào ngày 12/5, “Her form” vào ngày 14-15/5 và buổi đối thoại nghệ thuật chủ đề “Phụ nữ với nghệ thuật” diễn ra ngày 17/5.

Họa sỹ-nhà văn Trương Quý chia sẻ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo họa sỹ-nhà văn Trương Quý, phụ nữ hay tính nữ là đề tài kinh điển của hội họa, song với hoạt động triển lãm và workshop song hành, “Her” trở thành không gian kết nối nghệ thuật và cộng đồng, qua đó nhấn mạnh vai trò của văn hóa nghệ thuật cũng như đóng góp của phụ nữ đối với hòa bình và phát triển bền vững.

"Nghệ thuật có vô số con đường để tiếp cận. Các nghệ sỹ ở đây đa phần bắt đầu tác phẩm của mình từ những bức ký họa, sau đó phát triển thành tranh. Khoan nói đến tính hàn lâm, điều quan trọng là họ có một tư duy thống nhất, có sự theo đuổi mạch cảm xúc trong tác phẩm của mình, tạo nên hệ tư tưởng thẩm mỹ Việt khiến chúng ta tự hào khi phát hiện ra vẻ đẹp trong mỗi nhân vật," họa sỹ-nhà văn Trương Quý bình luận.

Triển lãm mở cửa đến 30/5 tại Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art, 44 Yên Phụ, Hà Nội./.

Hội họa, điêu khắc và văn chương gặp nhau trong lòng phố cổ Hà Nội Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt và nhà văn Nguyễn Trương Quý gặp nhau trong một triển lãm ngắn ngày, đủ để chia sẻ với khán giả về sự biến đổi nhưng không hề đứt gãy trên hành trình nghệ thuật của mình.