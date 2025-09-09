Triển lãm của Đặng Hữu, Phạm Xuân Trung: Neo giữ hiện thực bằng hội họa

Tháng Chín mùa Thu, hai hoạ sỹ Phạm Xuân Trung và Đặng Hữu sẽ gặp nhau ở triển lãm “Neo” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Hai cá tính, hai sự khác biệt nhưng đều chung một khát vọng neo giữ hiện thực bằng hội họa.

Đặng Hữu vẫn là người theo đuổi phong cách hậu ấn tượng, với lối vẽ trực họa và sự ưu tiên nắm bắt khoảnh khắc. Trong một thập kỷ gần đây, anh đã có những trải nghiệm chất liệu khá phong phú từ bột màu, sơn dầu và sơn mài. Nhưng cho dù là chất liệu nào đi nữa, thì anh vẫn kiên định với bảng màu đậm đà và những nhịp điệu của cảm xúc.

Xem tranh của anh, có thể thấy một nhạc tính thị giác sôi nổi tràn qua những nét cọ phóng khoáng, sự ngân vang ngẫu hứng của sắc độ và ánh sáng, tạo nên một thế giới giàu chất hội hoạ.

Một số tác phẩm của họa sỹ Đặng Hữu.

Hiện thực trong tranh Hữu chuyển dần từ chi tiết sang giản lược, theo hướng trừu tượng, nhấn mạnh cảm xúc cá nhân hơn là sự mô phỏng thực tại.

Theo họa sỹ Đặng Hữu, anh không tái hiện cảnh quan mà tái hiện cảm giác, để người xem không chỉ thấy khung cảnh, mà còn cảm nhận được nhịp sống, hơi thở, độ rung của khoảnh khắc trong tranh.

Với họa sỹ Phạm Xuân Trung, anh có một bước chuyển mình lớn lao tại “Neo.”

Trong gần 10 năm qua, anh ghi dấu hội hoạ qua lối mô tả về kiến trúc không gian và cảnh quan, bằng cái nhìn trần thuật gần gũi.

Ba năm gần đây, Phạm Xuân Trung có những vận động rõ rệt. Cũng vẫn là mô tả hiện thực, nhưng góc nhìn của hoạ sỹ đã khác xưa. Anh đi từ việc ghi chép lại hiện thực phổ quát với đặc tính mỹ thuật, sang việc dựng lại hình khối của hiện thực qua góc nhìn cá nhân.

Tác phẩm của họa sỹ Phạm Xuân Trung.

Nghệ sỹ có một sự quan sát tỉ mỉ và trung thành với đời sống thực. Anh khắc hoạ ký ức, hiện thực vẫn là chất liệu chủ đạo, nhưng đã được tổ chức lại bằng nhãn quan mới, giàu nhịp điệu và sức nén hơn xưa, với sự kết hợp giữa tính hiện thực và tính tạo hình.

Đại diện đơn vị tổ chức - ART30 Gallery, bà Tú Mai cho rằng sự kết hợp của hai hoạ sỹ mở ra một đối thoại thú vị: “Trung neo giữ ký ức và hoài niệm, Hữu neo giữ cảm xúc và khoảnh khắc. Một bên là sức nén, trật tự và cấu trúc; một bên là tự do, trực giác và chuyển động. Một khoáng đạt, một kĩ lưỡng. ‘Neo’ cung cấp hai điểm nhìn hội hoạ khác nhau về cùng một đề tài, chủ đề, và đặt chúng cạnh nhau để chúng tự bộc lộ bản chất. Đây cũng là điểm minh bạch và thẳng thắn của hai hoạ sỹ.”

Họa sỹ Đặng Hữu (trái) và Phạm Xuân Trung là những người bạn thân thiết, đồng điệu trong nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, họa sỹ Đặng Hữu cho biết triển lãm là cuộc đối thoại nghệ thuật của hai người bạn, hai tâm hồn đồng điệu trong hội họa.

Họ cũng có chung đam mê trực họa, thường đồng hành cùng nhau trong những chuyến đi vẽ ngoài trời. Từ trải nghiệm thực tế, ký họa, trực họa, họ trở về xưởng vẽ của mình, phát triển tác phẩm cùng với những cảm xúc và suy tưởng cá nhân. Đó là lý do “Neo” có hai phong cách hội họa khác nhau nhưng lại có nhiều điểm tương đồng về cảm hứng, chủ đề, mang lại trải nghiệm nghệ thuật thú vị cho công chúng.

Triển lãm “Neo” khai mạc vào 17h30 ngày 12/9, mở cửa từ 12/9 đến 17/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội./.

Triển lãm ‘Chuyện đường’ của Đặng Hữu: Hành trình từ trực họa đến sơn mài Được biết đến trong giới nghệ thuật là một họa sỹ trực họa ưa xê dịch, Đặng Hữu mới đây đã có một cuộc chơi với sơn mài với đầy đủ các kỹ thuật truyền thống.