“Vẫn Bóng và Hình”: Triển lãm tranh tưởng niệm cố họa sỹ Lê Thiết Cương

Tranh "Nhớ Lê Thiết Cương" của tác giả Doãn Hoàng Lâm.

Nhằm tri ân cố họa sỹ Lê Thiết Cương, gia đình, bạn bè thân thiết cùng nhóm họa sỹ G39 tổ chức triển lãm “Vẫn Bóng và Hình” từ ngày 3-13/9 tại Laca Cafe 24 Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây cũng là hoạt động tưởng nhớ ông nhân 49 ngày mất (17/7-3/9).

Loạt tranh do nhóm tác giả G39 và nhiều văn nghệ sỹ sáng tác từ cảm hứng với họa sỹ Lê Thiết Cương. Triển lãm cũng là nơi nhiều bạn cũ của ông gặp nhau và ôn lại ký ức, nhớ về một nghệ sỹ cá tính, tài hoa, bộc trực, luôn khuyến khích người làm nghệ thuật lắng nghe chính mình và từ đó cất lên tiếng riêng biệt.

“Khi tôi vẽ, người đầu tiên gọi tôi là họa sỹ là Lê Thiết Cương dù đến nay danh nghĩa đó vẫn làm tôi ngượng ngùng khi nhận. Anh từng nói với tôi đừng học bất kỳ họa sỹ nào, hãy học từ chính cuộc đời mình," nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét.

Tranh tri ân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xúc động chia sẻ: "Cương đi xa là một tổn thất rất lớn với tôi và tất cả mọi người. Ông đã sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh với ý nghĩa của một con người và di mệnh của một nghệ sỹ. Trong đời sống, Lê Thiết Cương là một người thẳng thắn, nguyên tắc, ý chí, đầy tự trọng nhưng đầy cảm hứng. Ông tôn trọng cách sống của mọi người nhưng luôn chối từ những gì đi ra ngoài cái đẹp của con người và nghệ thuật."

Nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương dẫn lại một chia sẻ của họa sỹ Lê Thiết Cương khi phỏng vấn ông năm 2013 cho tạp chí Đẹp, khi đó ông nói nghệ sỹ thật sự phải là những người vô cùng kỷ luật và có tự trọng với kỷ luật, không buông thả.

“Mỗi ngày anh ta đều phải ngồi xuống làm việc và dù đối diện với sự không biết sẽ bắt đầu như thế nào, khoảng trống ấy có khủng khiếp như một giá treo cổ, thì anh ta vẫn phải có mặt toàn bộ tinh thần và đời sống của mình để làm việc trước đã. Dù bắt đầu mông lung, thậm chí hoàn toàn 'chân tay'- thì cứ phải vần ‘tảng đá’ đó đi, rồi cảm hứng mới đến và sẽ đến,” chị kể lại.

Họa sỹ Đào Hải Phong ấn tượng về người bạn thân thiết Lê Thiết Cương đầy thú vị, thẳng thắn, trọng nghĩa tình và tài giỏi, luôn khiến ông ngưỡng mộ. “Tôi nghĩ từ hôm nay Cương đã đi về miền mới. Tôi chỉ mong ước mọi bước Cương đi đều thật thanh thản, ở phương trời mới thật hạnh phúc.”

"Miền nhớ" của họa sỹ Đào Hải Phong.

“Vẫn Bóng và Hình” là triển lãm đầu tiên của nhóm G39 mà thiếu đi người thủ lĩnh tinh thần Lê Thiết Cương. Lấy cảm hứng từ triển lãm “Bóng và Hình” năm 2018 - sự kiện đánh dấu 30 năm theo đuổi trường phái tối giản, “Vẫn Bóng và Hình” không chỉ là lời tri ân mà còn là sự nối dài những di sản ông đã mang đến cho nền hội họa đương đại Việt Nam.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Lê Thiết Cương" - Lê Thư Hương.

Tranh của Tào Linh.

"Nhớ" - Hoàng Anh Tuấn.

"Nhâm Dần" - Phạm Trần Quân.

Sen - Trần Gia Tùng.

Họa sỹ Lê Thiết Cương (1962-2025), có mẹ là nhà quay phim của Xưởng phim truyện Việt Nam (Hãng phim truyện 1), bố là nhà thơ Lê Nguyên. Ông có tranh được sưu tập bởi Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Bảo tàng Royal de Mariemont (Vương quốc Bỉ) và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sinh thời, bên cạnh hội họa, họa sỹ Lê Thiết Cương còn hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, điêu khắc, kiến trúc và giám tuyển nghệ thuật. Ông thông thái và yêu cái đẹp, coi người nghệ sỹ thực hành nghệ thuật chính là đi tìm chính mình, cũng giống như người tu hành Phật Giáo. Họa sỹ từng thiết kế bìa sách cho tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến, nhà văn Nguyễn Quang Lập, nhà nghiên cứu Văn Giá, nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, nhà văn Nguyễn Việt Hà, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều…

Họa sỹ Lê Thiết Cương: Di sản khổng lồ của người theo đuổi phong cách tối giản Theo nhà phê bình Lý Đợi, họa sỹ Lê Thiết Cương kiên định theo đuổi tối giản, vừa tài hoa vừa thực tế, vừa cao ngạo vừa dễ gần, vừa thích quần hùng vừa biết sống đơn độc, vừa hà khắc vừa buông lỏng…