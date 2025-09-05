Triển lãm 'Tình bạn': 24 họa sỹ đến từ ba quốc gia cùng đối thoại nghệ thuật

Ngày 5/9, triển lãm mỹ thuật quốc tế “Tình bạn-Amistad-Pagkakaibigan 2025” khai mạc tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Triển lãm giới thiệu 49 tác phẩm của 24 họa sỹ đến từ ba quốc gia: Việt Nam, Tây Ban Nha, Philippines với nhiều cách tiếp cận và phong cách thể hiện độc đáo, phản ánh các chủ đề về di sản, con người, thiên nhiên.

Chủ đề của triển lãm cũng chính là “Tình bạn” bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tagalog, Philippines, nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật như một cầu nối văn hóa toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự đồng cảm, kết nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng.

Triển lãm gồm các tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt, trình chiếu 3D mapping. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đại diện cho các họa sỹ tham gia trong triển lãm, họa sỹ Lê Thị Thanh cho hay đây là dịp để nghệ thuật tạo hình Việt Nam, Tây Ban Nha và Philippines cùng cất tiếng nói chung. Hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt, trình chiếu 3D mapping… hòa quyện, vượt qua mọi ranh giới về biên giới, ngôn ngữ và thời gian, trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn.

“Chúng tôi tin rằng mỗi tác phẩm trưng bày hôm nay là một câu chuyện về lịch sử, bản sắc và khát vọng; và khi cùng hiện diện, chúng kết thành bức tranh lớn của tình bạn, sự tôn trọng và hợp tác bền vững giữa các dân tộc,” họa sỹ bày tỏ.

Các nghệ sỹ Việt mang đến những tác phẩm giàu bản sắc, từ hình ảnh rồng, sen, trống đồng đến phong cảnh nông thôn, đời sống đô thị và con người Việt trong thời kỳ chuyển mình. Chất liệu sơn mài, lụa, acrylic… được khai thác đa dạng, thể hiện khả năng đổi mới không ngừng trong sáng tạo.

Các nghệ sỹ đã truyền tải những thông điệp nhân văn, thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nghệ thuật Tây Ban Nha mang tinh thần táo bạo, biểu cảm mạnh mẽ, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ truyền thống và chủ nghĩa siêu thực. Các tác phẩm trong triển lãm lần này tiếp nối cảm hứng từ những bậc thầy như Picasso, Miró, Dalí… nhưng vẫn mang dấu ấn riêng, xoay quanh các chủ đề về lịch sử, bản ngã và tính con người. Màu sắc rực rỡ, hình khối ấn tượng và chiều sâu tư tưởng tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt.

Nghệ thuật Philippines là kết quả của sự hòa quyện giữa các nền văn hóa bản địa, Tây Ban Nha, Mỹ và châu Á, tạo nên một bản sắc vừa phóng khoáng vừa sâu sắc. Các tác phẩm thường thể hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, tín ngưỡng, lịch sử và hiện thực xã hội, từ tranh mang âm hưởng dân gian đến nghệ thuật khái niệm và biểu đạt đương đại - tất cả đều giàu tính nhân văn và nội lực biểu cảm.

Tác phẩm "Biển khơi" của Kù Kao Khải. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phát biểu về triển lãm, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khẳng định triển lãm là minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của nghệ thuật. Thông qua ngôn ngữ tạo hình, các nghệ sỹ đã truyền tải những thông điệp nhân văn, thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc và khơi dậy tinh thần gắn bó trong cộng đồng quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng sự kiện không chỉ là một điểm hẹn nghệ thuật, mà còn là một không gian đối thoại văn hóa, lan tỏa cảm hứng sáng tạo và tình hữu nghị,” ông Lê Xuân Kiêu nói.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 21/9./.

(Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)