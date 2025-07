Chiều 11/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) tổ chức khai mạc “Tuần lễ Văn học Phần Lan - Trưng bày Tove Jansson & Moomin 80.”

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto cho biết, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam không chỉ đảm nhiệm vai trò ngoại giao, chính trị và thương mại, mà còn luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Phần Lan.

Đại sứ Keijo Norvanto chia sẻ, nghệ thuật và văn hóa, sách và văn học không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn mở ra những cơ hội để mỗi người thấu hiểu và cảm nhận sự gắn kết sâu sắc với nhau.

Trong khuôn khổ “Tuần lễ Văn học Phần Lan,” cùng với nhiều hoạt động thú vị như đọc sách, chiếu phim, làm đồ thủ công, vẽ tranh..., ông Keijo Norvanto tin tưởng, mỗi người sẽ có cơ hội "bước vào khám phá thế giới phong phú và đầy sáng tạo" của văn học Phần Lan qua 3 tác phẩm đặc sắc: Bộ sách Moomin của Tove Jansson, "Hello Ruby" của Linda Liukas và "Nàng Tiên Cá cuối cùng - Tiếng vọng từ truyền thuyết nơi đại dương" của Iida Turpeinen.

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) mong muốn, tuần lễ đặc biệt này sẽ mang đến cho độc giả, đặc biệt là trẻ em và các gia đình Việt Nam, cơ hội khám phá nét độc đáo, triết lý sâu sắc và chiều sâu cảm xúc trong nghệ thuật kể chuyện của Phần Lan.

Chương trình không chỉ nhằm giới thiệu các tác phẩm văn học đặc sắc của Phần Lan mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là độc giả trẻ em.

Theo Ban tổ chức, năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm sự ra đời của tác phẩm Moomin đầu tiên được sáng tác bởi tác giả Tove Jansson - một di sản nghệ thuật vượt thời gian mang tính biểu tượng của Bắc Âu. Loạt truyện Moomin gồm 9 tiểu thuyết kinh điển như: "The Moomins and the Great Flood" (1945), "Comet in Moominland" (1946), "Finn Family Moomintroll" (1948) hay "Moominvalley in November" (1970)... Mỗi tác phẩm là một thế giới nhỏ chứa đựng bài học sâu sắc về sự trưởng thành, nỗi cô đơn, tình thân và khát vọng tìm kiếm mái ấm.

Tại Việt Nam, cuốn sách đầu tiên của nhà văn Tove Jansson “Chiếc mũ của phù thủy” đã được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả năm 2010. Cho đến nay, toàn bộ chín tác phẩm Moomin đặc sắc, đầy chất thơ và giàu nhân ái của tác giả Tove Jansson đã được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản và giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam qua tám cuốn sách là “Chiếc mũ của phù thủy,” “Đứa trẻ vô hình,” “Gia đình Mumi ở biển,” “Mùa đông huyền bí”, “Mumi và sao chổi,” “Ngày Hạ chí nguy hiểm,” “Những cuộc phiêu lưu ly kỳ của Mumi bố” và “Tháng Mười Một ở thung lũng Mumi” do dịch giả Võ Xuân Quế chuyển ngữ, Tiến sĩ Bùi Việt Hoa hiệu đính.

Các em nhỏ tham gia vẽ tranh tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân kỷ niệm 80 năm tác phẩm Moomin đầu tiên ra đời, lần đầu tiên tại Việt Nam, độc giả mọi lứa tuổi có cơ hội khám phá cuộc đời của Tove Jansson và thế giới Moomin một cách lôi cuốn, sinh động thông qua các tác phẩm trưng bày ấn tượng cùng chuỗi hoạt động giáo dục, nghệ thuật sáng tạo dành cho mọi lứa tuổi.

Đây là một trải nghiệm giúp độc giả Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, tiếp cận di sản văn chương vượt thời gian của Phần Lan, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn và phát triển tình yêu với văn học.

Chuỗi sự kiện Moomin 80 diễn ra trên toàn cầu với chủ đề “The Door Is Always Open” (Cánh cửa luôn rộng mở) để lan tỏa thông điệp giàu tính nhân văn về sự cởi mở, đón nhận và lòng hiếu khách trong thế giới Moomin.

“Cánh cửa luôn rộng mở” là hình ảnh quen thuộc trong mọi ngôi nhà ở thung lũng Moomin, nơi ai cũng có thể ghé qua, được lắng nghe, được là chính mình và được chấp nhận với tất cả những khác biệt. Trong thế giới ấy, tình thân, sự quan tâm, trí tưởng tượng và tinh thần tự do luôn hiện hữu.

Chủ đề của chuỗi hoạt động kỷ niệm Moomin 80 không chỉ tôn vinh lối sống bao dung mà còn là lời mời gọi mọi thế hệ cùng bước vào cánh cửa tưởng tượng, nơi trẻ em được khám phá bản thân, còn người lớn được tìm lại sự dịu dàng đã "ngủ quên."

“Tuần lễ Văn học Phần Lan - Trưng bày Tove Jansson & Moomin 80” với một chuỗi các hoạt động như trưng bày nghệ thuật, đọc sách sáng tạo, ra mắt sách sẽ diễn ra từ ngày 12-20/7/2025 tại tầng 3, Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tất cả các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Tuần lễ Văn học Phần Lan - Trưng bày Tove Jansson & Moomin 80” đều miễn phí.

Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra các hoạt động như "Đọc sách Moomin cùng bà Teija Norvanto, Phu nhân Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam" chiều 11/7; đọc sách “Hello Ruby - Thám hiểm thế giới Internet” (sáng 12/7); đọc sách “Những cuộc phiêu lưu ly kỳ của Mumi bố” (sáng 13/7); đọc sách “Chiếc mũ của phù thủy” và làm thủ công ngôi nhà Moomin (chiều 13/7/2025); đọc sách “Gia đình Mumi ở biển” (sáng 19/7); ra mắt sách “Nàng Tiên cá cuối cùng - Tiếng vọng từ truyền thuyết nơi đại dương,” tác giả Iida Turpeinen (chiều 19/7)...

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra tuần lễ, Ban tổ chức thiết kế chương trình trải nghiệm dành riêng cho chuyến tham quan của các trường Mầm non, Tiểu học với các hoạt động giáo dục và khuyến đọc thú vị, nhân văn giúp các độc giả nhỏ tuổi khám phá các nhân vật, câu chuyện trong thế giới Moomin một cách trọn vẹn và sáng tạo./.

