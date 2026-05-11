Đến Điện Biên để chạm vào “biển mây bồng bềnh” Keo Lôm

Nằm ở khu vực đèo Keo Lôm, thuộc xã Na Son, tỉnh Điện Biên, Keo Lôm đang dần trở thành điểm săn mây hấp dẫn đối với những người yêu khám phá Tây Bắc.

Khung cảnh bình minh đầy thơ mộng trên đèo Keo Lôm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Không quá nổi tiếng như Tà Xùa, Y Tý hay Mù Cang Chải, biển mây Keo Lôm vẫn giữ cho mình vẻ nguyên sơ hiếm có, nơi du khách có thể lặng im giữa đất trời để ngắm từng lớp mây trắng cuộn trôi dưới chân núi.

Biển mây đẹp như một bức tranh thủy mặc

Keo Lôm là một trong những cung đèo đẹp của Điện Biên với địa hình quanh co, cao độ lớn và khí hậu đặc trưng vùng núi cao, rất thuận lợi để hình thành biển mây vào sáng sớm.

Điều khiến Keo Lôm khác biệt nằm ở cảm giác “chạm được vào mây.” Vào khoảng 5-7 giờ sáng, đặc biệt trong những ngày trời lạnh từ cuối Thu đến đầu Xuân, cả thung lũng chìm trong biển mây dày đặc. Những dãy núi nhấp nhô ẩn hiện giữa tầng mây trắng tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa mềm mại như tranh thủy mặc.

Khi Mặt Trời dần ló rạng phía sau các triền núi, ánh nắng xuyên qua lớp mây tạo thành những vệt sáng vàng óng, khiến không gian như bừng tỉnh sau đêm dài lạnh giá. Thật không ngoa khi nhiều người mô tả Keo Lôm là nơi sở hữu vẻ đẹp “vừa hùng vĩ vừa nên thơ” của núi rừng Tây Bắc.

Không chỉ có biển mây, hành trình đến Keo Lôm cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Từ thành phố Điện Biên Phủ, du khách di chuyển theo Quốc lộ 279 hướng về Điện Biên Đông. Càng đi sâu, con đường càng quanh co với những khúc cua tay áo đặc trưng của vùng núi cao. Hai bên đường là màu xanh nối dài của rừng già, nương ngô và những bản làng thấp thoáng trong sương sớm.

Cung đường qua Keo Lôm dài khoảng 20km với nhiều đoạn đèo dốc liên tiếp, phù hợp cho những người thích trải nghiệm cảm giác chinh phục.

Người dân bản địa cho biết thời điểm đẹp nhất để săn mây ở Keo Lôm là từ khoảng tháng 10 đến tháng Ba năm sau. Đây là giai đoạn nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao và chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lớn - điều kiện lý tưởng để hình thành biển mây dày.

Những ngọn đồi thấp thoáng giữa biển mây. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nếu muốn có những bức ảnh đẹp, du khách nên xuất phát từ rất sớm, thậm chí ngủ lại gần khu vực đèo để kịp đón bình minh. Khoảnh khắc ấn tượng nhất thường xuất hiện khi Mặt Trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, ánh sáng vàng cam phủ lên lớp mây trắng bồng bềnh như sóng biển.

Nhiều nhiếp ảnh gia ví Keo Lôm là “biển trời trên núi,” bởi đứng từ đỉnh đèo nhìn xuống, lớp mây cuộn tràn kín các thung lũng tạo cảm giác như đang nhìn ra đại dương.

Khám phá sự tĩnh lặng vốn có của núi rừng

Sự hấp dẫn của Keo Lôm còn nằm ở vẻ hoang sơ chưa bị thương mại hóa. Không có nhiều dịch vụ du lịch, không có những quán càphê đông đúc hay điểm check-in dựng sẵn, nơi đây vẫn giữ được sự tĩnh lặng vốn có của núi rừng. Chính điều đó lại khiến nhiều du khách yêu thích. Họ đến Keo Lôm để tìm cảm giác bình yên, để nghe tiếng gió lùa qua sườn núi và cảm nhận sự rộng lớn của thiên nhiên Tây Bắc.

Ngoài săn mây, du khách có thể kết hợp khám phá đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao quanh khu vực Điện Biên. Những nếp nhà nằm cheo leo bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang trải dài hay phiên chợ vùng cao mộc mạc tạo nên một bức tranh đậm chất miền sơn cước. Điện Biên vốn nổi tiếng không chỉ bởi lịch sử mà còn bởi vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ của vùng biên viễn Tây Bắc.

Trong vài năm gần đây, hình ảnh biển mây Keo Lôm xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội. Tuy vậy, nơi này vẫn chưa quá đông khách, đủ để mỗi người tìm thấy cho mình một khoảng trời riêng giữa mênh mang mây núi. Với những ai yêu vẻ đẹp tự nhiên và muốn tìm một điểm đến mới lạ ở Tây Bắc, Keo Lôm có lẽ là hành trình đáng để lên đường ít nhất một lần./.

(Vietnam+)
