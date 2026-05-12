Khám phá Cao nguyên Sìn Hồ - “Sa Pa thứ hai” của vùng Tây Bắc

Nằm cách thành phố Lai Châu (cũ) khoảng 60km về phía Tây, cao nguyên Sìn Hồ là một huyện vùng cao biên giới nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và văn hóa dân tộc phong phú.

Đây là vùng đất nơi đồng bào Mông, Dao, Thái và nhiều dân tộc khác sinh sống, mang trong mình những bản sắc văn hóa độc đáo cùng lối sống gần gũi với thiên nhiên.

Với khí hậu mát mẻ quanh năm, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, rừng nguyên sinh bạt ngàn, Sìn Hồ được ví như “nóc nhà” của Lai Châu và là Sa Pa thứ hai của vùng Tây Bắc.

Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ

Cao nguyên Sìn Hồ nằm ở độ cao trung bình 1.500m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ và nhiệt độ trung bình khoảng 18 độ C. Dù địa hình đồi núi hiểm trở, nhưng bất kỳ mùa nào du khách cũng có thể tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc.

Cao nguyên Sìn Hồ mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới núi cao, ít chịu ảnh hưởng của bão, vì vậy đây là điểm đến lý tưởng quanh năm, đặc biệt vào mùa Hè, khi các thành phố khác đang trải qua cái nóng oi ả.

Thiên nhiên ở Sìn Hồ rất đa dạng: từ những cánh rừng nguyên sinh, biển mây lãng đãng, cho đến các thửa ruộng bậc thang xanh mướt hay vàng ươm khi mùa lúa chín. Điểm nhấn là các bản làng thấp thoáng bên sườn núi, nơi du khách vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp vừa tìm hiểu đời sống sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc.

Ngoài cảnh quan, Sìn Hồ còn sở hữu tiềm năng phát triển nông-lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Khí hậu mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại cây dược liệu như tam thất, táo mèo, astiso hay cây tắm lá thuốc phát triển, cùng nhiều giống rau, hoa quả ôn đới đặc sắc như mận, đào, lê.

Thời điểm lý tưởng để khám phá

Biển mây lững lờ trôi đan xen những ngọn núi trùng trùng, điệp điệp hút tầm mắt. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Mỗi mùa ở Sìn Hồ mang đến một trải nghiệm riêng. Mùa Xuân, du khách sẽ bị mê hoặc bởi rừng hoa đào, hoa mận nở rộ khắp sườn núi.

Mùa Hè là thời điểm lý tưởng để săn mây và khám phá mùa lúa chín trên các thửa ruộng bậc thang trập trùng. Mùa Thu với tiết trời mát mẻ, là cơ hội để chinh phục những ngọn núi kỳ vĩ và chiêm ngưỡng cảnh quan núi non bao la.

Mùa Đông, du khách có thể trải nghiệm tắm lá thuốc theo phong tục người Dao, đồng thời may mắn có thể bắt gặp cảnh tuyết rơi lãng mạn trên cao nguyên.

Những điểm đến không thể bỏ qua

Núi Đá Ô và Động Ông Tiên

Nằm tại xã Tả Phìn, Núi Đá Ô là khối đá bazan hình chiếc ô cao 3,7m, được chia thành ba phần với hoa văn và đường nét độc đáo. Đây là nơi phản ánh đời sống văn hóa tâm linh của người Dao Khâu và Mông đen, gắn với truyền thuyết ông Tiên bỏ quên chiếc ô khi du ngoạn, biến nó thành đá.

Gần Núi Đá Ô, Động Ông Tiên là điểm du lịch tâm linh nổi bật với nhiều thạch nhũ hình thù kỳ lạ. Những thạch nhũ này được hình thành từ hàng nghìn năm kiến tạo địa chất, tạo nên khung cảnh kỳ bí, thu hút du khách yêu thích khám phá và tìm hiểu văn hóa dân gian.

Bản Sà Dề Phìn

Bản Sà Dề Phìn ở Sìn Hồ. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Nằm ở độ cao trên 1.700m, bản Sà Dề Phìn nổi bật với rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hồ Hoàng Hồ và vực thác Sà Dề Phìn cao hàng trăm mét. Khung cảnh nơi đây vừa hoang sơ vừa thơ mộng, với thửa ruộng bậc thang trập trùng, con suối len lỏi từ núi xuống.

Vực thác Sà Dề Phìn, với tiếng nước rì rào như nhạc thiên nhiên, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn hòa mình vào cảnh quan hoang dã, vừa trải nghiệm du lịch sinh thái vừa rèn luyện sức khỏe.

Bản Tả Phìn

Bản Tả Phìn nổi bật với những mái nhà đá cổ trên 200 năm tuổi, vườn hoa lê, hoa mận, hoa đào và những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín.

Du khách có thể tìm hiểu phong tục, tập quán, lễ hội, trò chơi dân gian, và tham gia vào hoạt động sản xuất thủ công truyền thống. Bản Tả Phìn là mô hình du lịch cộng đồng lý tưởng, nơi kết hợp trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa dân tộc.

Ẩm thực đặc sắc

Ẩm thực ở Sìn Hồ là điểm nhấn không thể bỏ qua. Du khách có cơ hội thưởng thức gà đen, cá suối, thắng cố, rượu ngô, xôi tím và bánh chưng đen.

Bánh chưng đen, hay còn gọi là bánh Rùa Chía, là đặc sản của người Dao, được làm từ nếp trắng hoặc nếp cẩm trộn than cây màng tang, tạo màu đen đặc trưng và hương vị thơm ngon. Nhân bánh gồm thịt mỡ thái dài, nêm thảo quả, khi luộc bánh mỡ ngấm đều tạo cảm giác béo ngậy nhưng không ngán.

Xôi tím được làm từ gạo nếp nương, nhuộm bằng cây “khẩu cắm”, đồ trong chõ gỗ, tạo hương thơm tự nhiên và màu tím đặc sắc. Loại cây này còn có tác dụng chữa bệnh đường ruột và bồi bổ sức khỏe.

Ẩm thực Sìn Hồ không chỉ ngon mà còn phản ánh văn hóa ẩm thực truyền thống, gắn kết du khách với đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc.

Cực tăng trưởng du lịch của vùng trung du và miền núi phía Bắc

Theo nhiệm vụ quy hoạch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt, Sìn Hồ được xác định là một trong những hạt nhân phát triển du lịch của tỉnh Lai Châu, của Vùng Tây Bắc; đồng thời là cực tăng trưởng du lịch quan trọng của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Du khách không thể hững hờ khi đi qua cung đường đẹp tuyệt ở Sìn Hồ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư và phát triển Khu Du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ theo hướng bền vững, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và trên bản đồ du lịch quốc gia.

Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ có vai trò kết nối các tuyến du lịch liên vùng giữa Lai Châu với Lào Cai, Điện Biên và các địa phương trong khu vực, góp phần hình thành chuỗi giá trị du lịch Tây Bắc.

Dự báo đến năm 2030, khu du lịch sẽ đón khoảng 74.100 lượt khách; đến năm 2050 đạt trên 1 triệu lượt khách, cùng với hệ thống cơ sở lưu trú và hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 24.907,88 ha, bao gồm toàn bộ xã Sìn Hồ và một phần các xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải. Khu vực quy hoạch có ranh giới: phía Bắc giáp xã Hồng Thu; phía Nam giáp xã Tủa Sín Chải; phía Đông giáp xã Nậm Tăm; phía Tây giáp các xã Pa Tần và Lê Lợi. Quy hoạch gồm giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch với mục tiêu cụ thể hóa các định hướng phát triển du lịch tỉnh Lai Châu tại Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Lai Châu tầm nhìn đến 2050; Định hướng tổ chức không gian phát triển, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ cho Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ.

Trong số đó, chú trọng kết nối với các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh, vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước; từng bước xây dựng Cao nguyên Sìn Hồ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc, có vai trò quan trọng trong hệ thống du lịch quốc gia; là điểm đến hấp dẫn gắn với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khí hậu cao nguyên, bản sắc văn hoá dân tộc và các giá trị sinh thái đặc thù của tỉnh Lai Châu.

Theo định hướng, Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ sẽ phát triển theo mô hình du lịch xanh, bền vững, với các loại hình chủ đạo như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe, khám phá thiên nhiên và du lịch thể thao mạo hiểm.

Quy hoạch cũng chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa-sinh thái mang tầm quốc gia, phát triển du lịch gắn với bảo tồn lâu dài các giá trị tự nhiên và văn hoá, đóng góp vào mục tiêu bảo tồn di sản và đa dạng sinh học của quốc gia./.

