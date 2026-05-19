Du lịch Hè 2026: Những điểm đến mới nổi nào đang thu hút du khách Việt?

“Du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người. Kỳ nghỉ Hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh ít được biết đến, hội tụ đủ các trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá cao, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa,” Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ.

Theo đó, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa tiết lộ danh sách những điểm đến “mới nổi” đang được người Việt quan tâm trong mùa Hè năm nay.

Du lịch nội địa: Những lựa chọn thay thế mới

Dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với lượng khách du lịch quan tâm tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái. Làn nước trong xanh, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rạn san hô nhiều màu sắc và nhịp sống yên bình của Lý Sơn đang trở thành lựa chọn thay thế giàu sức hút cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt so với các biển đảo đông đúc như Phú Quốc, Phú Quý hay Vĩnh Hy.

Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Các danh thắng biểu tượng như cố đô Hoa Lư hay Tam Cốc - Bích Động tiếp tục thu hút du khách bằng hệ thống núi đá vôi kỳ vĩ, hang động và những dòng sông uốn lượn.

Trong khi đó, các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh đa dạng của địa phương này giúp gia tăng chiều sâu trải nghiệm cho khách tham quan. Là nơi sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới cùng mạng lưới di tích lịch sử dày đặc, Ninh Bình là nơi dành cho những khám phá thiên nhiên kết hợp trải nghiệm tìm hiểu văn hóa.

Chùa Bích Động, Ninh Bình. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Mai Châu, một vùng núi thuộc tỉnh Phú Thọ đã trở nên quá quen thuộc nhưng vẫn có sức hút nhờ hội tụ đủ tiêu chí cho một chuyến nghỉ dưỡng trên núi: giao thông thuận tiện, và hoàn toàn tách biệt khỏi phố thị ồn ào.

Đây là tọa độ lý tưởng cho những kỳ nghỉ ngắn ngày thong thả từ thủ đô Hà Nội, cho nhu cầu tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng núi yên bình thay thế cho Sa Pa đông đúc, nhộn nhịp. Mai Châu chinh phục du khách bằng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang, văn hóa dân tộc cùng những nhà sàn truyền thống giữa làng quê thanh bình.

Một “gương mặt” mới xuất hiện trong danh sách chính là Kon Von Kle (hay sẽ quen thuộc hơn với tên gọi Măng Đen), cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên. Ở đó có khí hậu mát mẻ và những kỳ nghỉ được hòa mình vào thiên nhiên.

Thời gian gần đây, Măng Đen được xem là lựa chọn lý tưởng thay thế cho một Đà Lạt vốn đã nhộn nhịp, với những cánh rừng thông bạt ngàn, cảnh sắc núi non hùng vĩ cùng nhịp sống chậm rãi hiền hòa.

Sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến vùng cao ít được biết đến, nơi có không khí trong lành, kết nối với thiên nhiên và cảm giác khám phá chân thực.

Vườn nghệ thuật Măng Đen. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Tây Ninh cũng góp mặt trong danh sách điểm đến yêu thích này nhờ sự phát triển du lịch những năm gần đây. Lợi thế vị trí gần Thành phố Hồ Chí Minh, cùng việc sở hữu quần thể du lịch tâm linh Núi Bà Đen nổi tiếng, và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Tây Ninh ngày càng thu hút đông đảo du khách miền Nam đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng.

Những điểm đến quốc tế mới lọt "tầm ngắm"

Bên cạnh thị trường du lịch nội địa, dữ liệu Agoda cho thấy du khách Việt cũng tích cực tìm kiếm những điểm đến quốc tế xa hơn khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài giữa năm. Theo đó, đảo Cebu của Philippines ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ nhất về lượng tìm kiếm. Sức hút của hòn đảo này đến từ những bãi biển đẹp, có hoạt động lặn biển, tour khám phá đảo đa dạng cùng khả năng di chuyển thuận tiện đến các vùng miền khác của Philippines.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm thành lập, Agoda đang triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 7/5 đến 21/5 với mức ưu đãi lên đến 60% cho dịch vụ đặt phòng khách sạn, chương trình Flash Sale với mức ưu đãi lên đến 70% trong ngày hôm nay (19/5), cùng nhiều ưu đãi độc quyền khác khi đặt vé máy bay và hoạt động trên nền tảng.

Những điểm đến mới khác phản ánh nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm quốc tế của du khách Việt là thành phố nằm phía Nam Đài Loan, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) mang đến một sắc thái khác của Đài Loan, khác biệt so với Đài Bắc, với tầm nhìn ra cảng biển, chợ đêm, không gian nghệ thuật và các điểm tham quan văn hóa ven biển.

Xa hơn, thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) được những du khách yêu thích kiến trúc, văn hóa Địa Trung Hải và bóng đá tìm kiếm nhiều. Trong khi thị trấn Fujikawaguchiko (Nhật Bản) thu hút nhóm du khách yêu thích không gian nghỉ ngơi tĩnh lặng bên hồ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Phú Sĩ, thay vì chọn các thành phố lớn náo nhiệt.

Điểm đến Istanbul, một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ thu hút khách Việt nhờ sự giao thoa độc đáo giữa lịch sử, văn hóa và trải nghiệm xuyên lục địa có một không hai. Việc Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến du lịch mạnh tại Việt Nam cùng quy trình e-visa mới được đơn giản hóa cũng đang giúp Istanbul trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn với người Việt./.

Du khách Việt ưu tiên “tự viết kịch bản” khám phá những vùng đất mới mẻ Có tới 82% tham gia khảo sát cho biết dự định ghé thăm những điểm đến hoàn toàn mới trong 2026. Điều này dự báo một năm của những trải nghiệm đầu tiên và những khoảnh khắc du lịch ý nghĩa.