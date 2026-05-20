Khám phá quần đảo Hải Tặc - “viên ngọc hoang sơ” giữa biển xanh

Nằm biệt lập giữa biển khơi, quần đảo Hải Tặc đang dần trở thành điểm đến mới nổi của du lịch biển phía Nam, thu hút du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, câu chuyện lịch sử ly kỳ và nhịp sống bình dị của cư dân làng chài.

Vị trí đặc biệt và quá khứ bí ẩn

Quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, hiện thuộc tỉnh An Giang sau điều chỉnh địa giới hành chính, nằm trong vịnh Thái Lan, cách đất liền khoảng 28km.

Quần đảo gồm 18 đảo nổi chìm, trong đó có 16 đảo lớn nhỏ và 2 đảo ngầm, tạo thành một quần thể địa hình đa dạng giữa biển.

Tên gọi “Hải Tặc” bắt nguồn từ lịch sử khu vực từng là nơi cướp biển hoành hành vào khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, lợi dụng vị trí chiến lược trên tuyến giao thương để phục kích tàu thuyền.

Chính yếu tố này đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến nơi đây vừa mang vẻ đẹp hoang sơ, vừa ẩn chứa màu sắc huyền bí.

Hành trình đến đảo

Để đến quần đảo Hải Tặc, du khách thường di chuyển đến Hà Tiên (Kiên Giang cũ), sau đó đi tàu cao tốc hoặc tàu khách ra đảo. Hiện có các tuyến tàu phục vụ hàng ngày, thời gian di chuyển khoảng hơn 1 giờ.

Tại đảo, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy hoặc đi bộ do diện tích không quá lớn.

Thiên nhiên hoang sơ, biển xanh cát trắng

Điểm nổi bật nhất của quần đảo Hải Tặc là cảnh quan gần như còn nguyên vẹn. Những bãi biển cát trắng trải dài, nước biển trong xanh và hệ sinh thái biển phong phú tạo nên một không gian lý tưởng cho du lịch sinh thái.

Quần đảo "Hải Tặc" được khuyến khích phát triển theo mô hình du lịch cộng đồng. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Nằm biệt lập giữa biển khơi, xa cách đất liền nên để đến được đảo Hòn Tre Lớn (Hòn Đốc) - hòn đảo lớn nhất và đông dân cư nhất của quần đảo Hải Tặc, là trung tâm hành chính của xã đảo Tiên Hải và cũng là điểm dừng chân chính của du khách.

Đặc biệt, Bãi Bắc được xem là một trong những bãi tắm đẹp nhất với bờ cát mịn và làn nước êm, thích hợp cho nghỉ dưỡng và tắm biển.

Không chỉ có cảnh đẹp, khu vực này còn ít chịu ảnh hưởng của bão lớn, khí hậu khá ôn hòa quanh năm, một lợi thế hiếm có đối với du lịch biển đảo.

Trải nghiệm du lịch đậm chất bản địa

Đến với Quần đảo Hải Tặc, du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như lặn ngắm san hô, câu cá, bắt nhum biển; tham quan làng chài và bè nuôi cá trên biển; khám phá các đảo nhỏ bằng tàu hoặc thuyền của ngư dân; check-in các điểm đặc trưng như bia chủ quyền, bãi biển hoang sơ

Nhịp sống nơi đây gắn liền với nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Toàn xã đảo có hàng trăm hộ dân sinh sống, trong đó nhiều hộ làm nghề nuôi cá lồng bè - một hình thức kinh tế đặc trưng của vùng biển này.

Du lịch tại đây cũng đang được định hướng theo mô hình cộng đồng, mang lại trải nghiệm gần gũi, chân thực cho du khách.

Với loại hình du lịch này, ngư dân trên đảo có thể phục vụ nhu cầu vui chơi, ẩm thực cho du khách bằng chính nghề của mình, như dùng thuyền câu, ghe lưới hay cho du khách xuống các bè nuôi cá lồng tự tay câu những con cá, con mực và thưởng thức những món ăn, bữa tiệc ngay trên biển.

Đặc sản ở quần đảo Hải Tặc là nhum biển hay cầu gai. Người dân chỉ cần cầm theo một chiếc kẹp bằng kim loại rồi lặn xuống độ sâu khoảng 3m nước đã có thể thu hoạch nhum. Du khách biết lặn có thể tham gia cùng người dân để trải nghiệm công việc này trong chuyến tham quan. Nhum sau khi bắt sẽ được sàng mạnh cho gãy hết gai, cắt đôi để ăn sống, nướng mỡ hành hay nấu cháo.

Từ cuối năm 2018, quần đảo Hải Tặc đã được công nhận là khu du lịch địa phương, tạo động lực phát triển hạ tầng và dịch vụ.

Nhờ lợi thế thiên nhiên và sự đầu tư bước đầu, mỗi năm nơi đây thu hút hơn 100.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Dù chưa phát triển mạnh như Phú Quốc hay Nam Du, chính sự “chưa thương mại hóa” lại là điểm cộng lớn, giúp quần đảo Hải Tặc giữ được nét mộc mạc, yên bình, điều mà nhiều du khách hiện nay đang tìm kiếm.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng tìm về những giá trị nguyên bản, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến đáng chú ý trên bản đồ du lịch Việt Nam trong những năm tới./.

