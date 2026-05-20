Núi Dinh - điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn của vùng Đông Nam Bộ

Núi Dinh nằm ở phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên là một khoảng xanh bình yên, nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống tâm linh hòa quyện tạo nên sức hút riêng biệt.

Không sở hữu vẻ đẹp hào nhoáng hay những công trình du lịch đồ sộ, núi Dinh chinh phục du khách bằng nét hoang sơ, những cung đường xuyên rừng mát rượi, tiếng suối róc rách giữa đại ngàn và cảm giác thư thái hiếm nơi nào có được.

Hành trình trở về với thiên nhiên

Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh gần 80km, nằm trên địa bàn các phường Tân Hải, Long Hương và Châu Pha, núi Dinh từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá và tìm kiếm những chuyến đi ngắn ngày cuối tuần.

Với độ cao hơn 500m so với mực nước biển, ngọn núi được bao phủ bởi những cánh rừng xanh ngút ngàn cùng hệ thống suối tự nhiên trải dài quanh sườn núi.

Không chỉ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, núi Dinh còn gắn với nhiều dấu ấn lịch sử cách mạng của dân tộc. Theo nhiều tài liệu, tên gọi “núi Dinh” xuất phát từ việc Trưởng cơ Yên Thành Hầu (một vị tướng thời chúa Nguyễn) khi ông dẫn quân từ Phú Yên vào khai phá vùng đất Bà Rịa, từng cho binh lính dựng dinh trại trên núi để làm nơi chỉ huy quân sự trong thời kỳ khai phá vùng đất Bà Rịa xưa. Chính những lớp trầm tích lịch sử ấy đã tạo nên chiều sâu đặc biệt cho địa danh này.

Khu du lịch Lâm viên Núi Dinh. (Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN)

Một sáng cuối tuần, khi mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, chúng tôi đã theo từng đoàn du khách, "phượt thủ" bắt đầu hành trình chinh phục núi Dinh. Con đường dẫn lên núi quanh co dưới những tán cây rừng xanh thẫm, không khí mát lạnh và mùi đất ẩm sau cơn mưa khiến mọi giác quan như được đánh thức.

Khác với vẻ đông đúc, náo nhiệt của các bãi biển nổi tiếng ở Vũng Tàu, núi Dinh mang đến cảm giác bình yên và nguyên sơ. Dọc đường đi, du khách dễ dàng bắt gặp những con suối len qua các ghềnh đá, những tảng đá phủ rêu xanh hay tiếng chim rừng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Với nhiều người trẻ, núi Dinh không đơn thuần là một điểm du lịch mà còn là nơi để “sạc lại năng lượng” sau những ngày làm việc căng thẳng. Không ít nhóm bạn chọn trekking xuyên rừng, cắm trại qua đêm hay săn bình minh trên đỉnh núi để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên.

Chị Phạm Quỳnh Anh, đến từ phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, điều khiến chị ấn tượng nhất khi đến với Núi Dinh chính là cảm giác được hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên. Đặt chân đến núi Dinh, chị có cảm giác như được tái tạo năng lượng sau những bộn bề của cuộc sống. Không khí nơi đây rất trong lành, rừng cây xanh mát, đặc biệt là khoảnh khắc đứng giữa núi rừng, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách khiến chị cảm thấy thư thái và bình yên hơn rất nhiều, như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Một trong những điểm đến nổi bật nhất tại núi Dinh là đỉnh La Bàn – nơi được xem là “tọa độ vàng” để ngắm toàn cảnh vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây từ trên cao.

Theo người dân địa phương, trước đây khu vực này từng là bãi đáp trực thăng của quân đội Mỹ do địa hình bằng phẳng và có tầm quan sát rộng. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Để lên tới đỉnh La Bàn, du khách phải đi bộ qua những con đường mòn quanh co, nhiều đoạn dốc đá khá trơn trượt. Dù hành trình có phần vất vả nhưng khung cảnh thiên nhiên mở ra khi đặt chân lên đỉnh khiến mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Từ độ cao hơn 500m, cả vùng thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu trước đây cùng bán đảo Long Sơn hiện ra trước mắt với vẻ đẹp khoáng đạt. Xa xa là những khu dân cư xen lẫn mảng xanh rừng núi tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Nếu đỉnh La Bàn là nơi dành cho những người yêu khám phá thì suối Tiên – suối Đá lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hơn. Khởi nguồn từ các khe nước trên đỉnh núi, suối Tiên và suối Đá chảy men theo sườn núi tạo thành những hồ nước nhỏ trong veo. Hai bên bờ suối là những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, cây rừng tỏa bóng mát quanh năm. Sau hành trình leo núi, nhiều du khách chọn dừng chân bên suối để nghỉ ngơi, ngâm mình trong làn nước mát lạnh hay đơn giản là ngồi lặng yên nghe tiếng nước chảy giữa không gian yên bình.

Chị Lê Thùy Linh, du khách đến từ Thành phố Đồng Nai cho biết: "Điều tôi yêu thích nhất ở núi Dinh là vẻ đẹp tự nhiên chưa bị tác động quá nhiều bởi hoạt động du lịch. Ở đây vẫn còn rất hoang sơ, không khí dễ chịu và ít ồn ào. Tôi thích nhất là cảm giác ngồi bên suối nghe tiếng nước chảy, mọi căng thẳng dường như đều biến mất".

Theo kinh nghiệm của nhiều "phượt thủ", khoảng thời gian từ cuối năm đến đầu mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để khám phá núi Dinh bởi thời tiết khô ráo, đường đi thuận lợi và nước suối trong xanh hơn.

Không gian tâm linh giữa núi rừng

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, núi Dinh còn là điểm đến tâm linh nổi tiếng với nhiều ngôi chùa nằm ẩn mình giữa rừng sâu.

Nổi bật trong số đó là chùa Hang Mai - ngôi chùa nằm cheo leo bên sườn núi. Dù đã trải qua nhiều biến động của thời gian và chiến tranh, nơi đây vẫn thu hút đông đảo phật tử và du khách tìm đến vãn cảnh, cầu bình an.

Không xa đó là chùa Tây Phương – ngôi chùa lâu đời nổi tiếng với đàn khỉ sinh sống tự nhiên quanh khu vực chùa. Những chú khỉ tinh nghịch nhưng thân thiện tạo nên nét đặc trưng riêng cho địa điểm này.

Trong khi đó, chùa Phật Quang lại là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động Phật giáo, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự vào các dịp lễ lớn như Phật đản hay Vu Lan báo hiếu.

Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng chuông chùa vang vọng hòa cùng tiếng gió rì rào qua tán lá tạo nên cảm giác an yên đặc biệt. Có lẽ vì thế mà nhiều người tìm đến núi Dinh không chỉ để du lịch mà còn để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Những năm gần đây, cùng với xu hướng du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái ngày càng phát triển, núi Dinh đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Với lợi thế vị trí gần các đô thị lớn, cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ cùng giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, nơi đây được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch xanh, du lịch trekking và nghỉ dưỡng sinh thái.

Tuy nhiên, theo nhiều du khách và người dân địa phương, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc phát triển du lịch cần đi đôi với bảo vệ môi trường rừng, giữ gìn cảnh quan tự nhiên và đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động trekking, cắm trại.

Hiện nay, nhiều nhóm tình nguyện, câu lạc bộ trekking thường xuyên tổ chức các hoạt động nhặt rác, tuyên truyền bảo vệ môi trường tại núi Dinh nhằm góp phần giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của địa danh này.Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã, núi Dinh giống như một khoảng lặng xanh mát của vùng đất phương Nam. Nơi đây không chỉ mang đến những trải nghiệm khám phá thiên nhiên hấp dẫn mà còn giúp con người tìm lại cảm giác bình yên giữa đại ngàn.

Với những giá trị riêng về cảnh quan, lịch sử và văn hóa tâm linh, núi Dinh đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến sinh thái đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch của vùng Đông Nam Bộ./.

