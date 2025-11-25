Độc đáo phiên chợ ma Tha La trong mùa nước nổi ở An Giang

Hàng năm, từ tháng 7 đến cuối tháng 10 âm lịch, miền Tây Nam Bộ lại bước vào mùa nước nổi, mang theo phù sa cùng biết bao sản vật tự nhiên.

Vùng tứ giác Long Xuyên rộng lớn mênh mông có dòng kênh Tha La nối kênh Vĩnh Tế với nội đồng được xem là “rốn cá”.

Đây cũng là thời điểm “chợ ma” Tha La - chợ cá đồng, cá sông lớn nhất trong mùa nước nổi nơi đầu nguồn biên giới ở An Giang cũng trở nên nhộn nhịp.

Chỉ hoạt động trong đêm và tan sớm lúc 5 giờ sáng cùng ngày, chợ Tha La (ấp Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) được người dân ví von là “chợ ma” hay “chợ âm phủ” từ nhiều năm nay là điểm đến quen thuộc của người dân và các vựa cá tươi mỗi khi mùa nước nổi.

“Chợ ma” Tha La đã tồn tại hơn 30 năm và là chợ cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh An Giang trong mùa nước nổi. Ban đầu chỉ có vài người dân sống ven bờ kênh Tha La nhóm họp tự phát để bán vài mớ cá đồng, ít bông súng, rau dai… do mình thu hoạch được trong mùa nước nổi.

Theo thời gian, người đến mua cá ngày một đông, chợ phát triển và tồn tại cho đến bây giờ. Cái tên “chợ ma” cũng do người dân và bạn hàng đặt.

Hàng năm từ tháng 7 đến cuối tháng 10 Âm lịch, miền Tây bước vào mùa nước nổi, mang theo sản vật thủy sản vô cùng phong phú. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khoảng 3 giờ sáng, “chợ ma” Tha La bắt đầu nhóm họp, người dân sau một đêm giăng câu, thả lưới… tranh thủ mang cá, tôm ra chợ bán nên cả đoạn đường Cây Châu dài khoảng 50m từ dưới chân cầu Tha La lúc nào cũng nhộn nhịp, tiếng í ới gọi nhau cân cá, trả giá như xuyên cắt màn đêm.

Cạnh chợ có một vài quán cóc và dăm sạp hàng tạp hóa nhỏ thấp lè tè, vậy mà lúc nào chộn rộn.

Trong màn đêm, những tiếng xuồng máy lạch tạch từ đồng xa hướng về bến chợ, các tiểu thương xúm lại, hỏi chủ xuồng khuya nay bắt được những loại cá nào. Mỗi người tự lựa phần cá, lươn đã "xí phần", cân từng loại, trả tiền cho ngư dân.

Cảnh mua bán cá ở mỗi xuồng chỉ mất chừng 20 phút. Họ chẳng cần ngả giá hay hỏi han vì mỗi xuồng câu lưới chỉ bán một loại cá cho mối quen.

Những năm trước, về đêm khu vực chợ Tha La tối om. Do ánh sáng không đủ nên người dân và bạn hàng đều rọi đèn pin cân cá, tôm, cua, ếch... Từng góc chợ, người bán và người mua giao dịch dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn pin. Từ đây, cá, cua, tôm… được đưa về các chợ xa trong tỉnh.

Giữa màn đêm mờ ảo, nhìn từ xa, ánh đèn pin ở chợ Tha La giống như những ánh sao tỏa sáng trong đêm. Đến khoảng 6 giờ sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, có thể nhìn rõ mặt người cũng là lúc chợ tan.

Mấy năm gần đây, chính quyền địa phương đã tiến hành lắp đặt đèn đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán của người dân.

Những mớ cá tự nhiên tươi rói do người dân đánh bắt được trên cánh đồng lũ ở An Giang, bán tại "chợ ma" Tha La. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

"Chợ ma” Tha La không chỉ có tôm, cua, ếch và cá đồng các loại mà còn có nhiều sản vật khác của mùa nước nổi, như bông súng ma (bông súng đồng), điên điển, rau nhút… tất cả trở thành điểm nhấn đặc sắc trong văn hóa của miền Tây, phản ánh sự phong phú của nguồn thủy sản mùa lũ.

Bà con tiểu thương ở chợ Tha La cho biết những năm gần đây, cá sông, cá đồng không còn nhiều như trước nên hoạt động mua, bán cũng giảm đi phần nào. Tuy vậy, “chợ ma” Tha La vẫn nhóm họp đều đặn như là một phần không thể thiếu của mùa nước nổi ở vùng đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang.

Hằng ngày, rất đông tiểu thương đến chợ để mua những đặc sản của mùa nước như cá kết, cá leo, cá heo, cá lóc, cá trê, cá lăng, cá mè vinh, cá linh, tép, cua đồng… rồi mang đi bán khắp các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữa những bộn bề của nhịp sống hiện đại, “chợ ma” Tha La đã trở thành một điểm nhấn mang đậm nét văn hóa của vùng sông nước miền Tây. Chính nét đẹp mộc mạc, đơn sơ ấy từ lúc nào đã trở thành nét đặc trưng, một phần không thể thiếu trong ký ức của những ai sinh ra và lớn lên ở Đồng bằng sông Cửu Long./.

