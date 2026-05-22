Tour du thuyền trên Vịnh Hạ Long lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới

Tour du thuyền trên vịnh Hạ Long/Lan Hạ của Việt Nam lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới năm 2026, do một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới Tripadvisor bình chọn.

Theo đó, du khách có thể khám phá vịnh Hạ Long hoặc vịnh Lan Hạ trên hành trình kéo dài 2 hoặc 3 ngày, lưu trú trong các cabin tiện nghi sang trọng, cùng lịch trình cân bằng giữa nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và vận động.

Người thích thể thao có thể tham gia hoạt động chèo kayak, bơi lội hoặc đạp xe trên các làng chài khi tàu dừng tại bến đỗ. Khách ưa nghỉ dưỡng có thể nằm thư giãn, ngắm toàn cảnh “bức tranh” vịnh tuyệt đẹp từ boong tàu. Lịch trình tour cũng thường tích hợp các hoạt động học nấu ăn, thưởng thức trình diễn văn hóa địa phương hay tập taichi nhẹ nhàng…

Với xu hướng hiện nay, các tour du thuyền đang trở thành lựa chọn phổ biến cho tệp du khách muốn “nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên” thay vì nghỉ tại những khu resort theo cách truyền thống.

Chọn con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long gắn với phát triển du lịch bền vững, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, việc quản lý và nâng cao chất lượng đội tàu du lịch trên vịnh, bổ sung thêm các hành trình tham quan là yếu tố quan trọng giúp gia tăng sức hút và trải nghiệm cho du khách khi đến với di sản thiên độc đáo này./.

Vẻ đẹp nên thơ của một hải trình trong lòng di sản thiên nhiên Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Top trải nghiệm hàng đầu thế giới năm 2026 do Tripadvisor bình chọn ngoài Tour du thuyền trên vịnh Hạ Long hoặc Lan Hạ của Việt Nam, còn có: Tour khám phá thành phố Porto (Bồ Đào Nha); Tour xe buýt một ngày khám phá Hiroshima & Miyajima (Nhật Bản); Một ngày ở Barcelona (Tây Ban Nha); 90 phút khám phá kênh rạch ở Amsterdam (Hà Lan); Tour tìm lại ký ức về ban nhạc Beatles (Anh); Tour đi bộ ở Berlin (Đức); Tour đi bộ khám phá các pub nổi tiếng ở London (Anh); 4 ngày trekking ở thánh địa Machu Picchu (Peru); Tour trong ngày khám phá Krakow và Zakopane (Ba Lan);

