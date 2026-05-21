Đề nghị mức án từ 5-6 năm tù với Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sau 1 ngày xét hỏi, sáng 21/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Với cùng tội danh này, 6 bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, bị đề nghị 30 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, bị đề nghị từ 23-25 năm tù, về cùng 2 tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.