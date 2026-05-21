Đồng Nai: Bực tức vì chơi game thua, con trai sát hại bố ruột

Ngày 21/5, Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Vỹ (32 tuổi, trú tại phường Bình Phước) để lấy lời khai, làm rõ hành vi "Giết người."

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ, ngày 19/5, Vỹ ngồi chơi game trên điện thoại tại nhà ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước.

Trong lúc chơi game bị thua, Vỹ bực tức rồi trút giận lên bố ruột là ông Bùi Văn Dũng (56 tuổi), đang nằm ngủ trên võng gần đó.

Đối tượng đã ném điện thoại về phía ông Dũng, sau đó lao đến dùng tay cùng nhiều vật dụng đánh liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân. Chỉ đến khi người thân phát hiện, chạy đến can ngăn thì vụ việc mới dừng lại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên do thương tích nặng, ông Dũng đã tử vong vào chiều 20/5.

Sau khi gây án, Vỹ rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 21 giờ ngày 20/5, Bùi Văn Vỹ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm giết người, dựng hiện trường giả để bỏ trốn Sau khi gây án, Tuấn điều khiển xe máy từ Trảng Bàng đến khu vực cầu thuộc phường Gò Dầu rồi bỏ lại xe cùng các vật dụng cá nhân trên cầu nhằm tạo hiện trường giả của một vụ tự tử.