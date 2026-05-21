Ứng dụng công nghệ số trong thi hành án vụ Trương Mỹ Lan

Ngày 21/5, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục tổ chức chi trả tiền thi hành án đợt 9 trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Đây là vụ việc có số lượng người được thi hành án đặc biệt lớn, với hơn 43.000 trái chủ, tổng số tiền phải thi hành theo bản án hơn 30.081 tỷ đồng.

Theo các bản án của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định thi hành án của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn cho 43.108 trái chủ thuộc các mã trái phiếu QT-2018.12.1, SET.H2025, ADC-2018.09, ADC-2019.01, ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Trước đó, cơ quan thi hành án đã thực hiện 8 đợt chi trả cho các trái chủ với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Sau quá trình tiếp tục xử lý tài sản, cơ quan chức năng thu thêm hơn 1.747 tỷ đồng và thực hiện chi trả đợt 9 cho 42.574 trái chủ với tổng số tiền hơn 1.732 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 5,8076% số tiền được thi hành án.

Điểm đáng chú ý trong quá trình tổ chức thi hành vụ án là việc Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình quản lý dữ liệu, rà soát hồ sơ và tổ chức chi trả tiền thi hành án.

Theo cơ quan chức năng, với số lượng hơn 43.000 trái chủ, nếu thực hiện theo phương thức thủ công truyền thống sẽ tạo áp lực rất lớn cho chấp hành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin cá nhân, cập nhật dữ liệu và thực hiện thanh toán.

Từ thực tiễn đó, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phần mềm quản lý dữ liệu phục vụ riêng cho công tác chi trả trong vụ án này. Hệ thống cho phép đồng bộ dữ liệu người được thi hành án theo từng đợt chi trả; cập nhật, đối chiếu thông tin tài khoản ngân hàng; theo dõi tiến độ thanh toán và kết quả chi trả trên cùng một nền tảng quản lý tập trung.

Việc số hóa quy trình nghiệp vụ giúp giảm đáng kể khối lượng công việc xử lý thủ công đối với hàng chục nghìn hồ sơ. Thay vì phải rà soát từng trường hợp bằng phương thức truyền thống, dữ liệu hiện được kiểm tra, tổng hợp và kiểm soát đồng bộ trên hệ thống phần mềm; qua đó rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình chi trả.

Theo Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp giảm áp lực cho lực lượng thi hành án mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong tổ chức thi hành án; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án tiếp cận thông tin và nhận tiền chi trả nhanh hơn.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng việc và số tiền thi hành án lớn nhất cả nước.

Bên cạnh việc tổ chức chi trả, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền của 534 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền thi hành án.

Hiện cơ quan này tiếp tục xác minh, thẩm định giá các tài sản liên quan đến nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời yêu cầu SCB chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án để tiếp tục thực hiện chi trả cho các trái chủ trong những đợt tiếp theo./.

Thành phố Hồ Chí Minh chi trả hơn 248 tỷ đồng thi hành án vụ Trương Mỹ Lan Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất đợt chi trả thứ 8 với hơn 248,1 tỷ đồng cho các trái chủ, đồng thời tiếp tục xử lý tài sản, thu hồi tiền thực hiện các đợt thanh toán tiếp theo.

​