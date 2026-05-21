Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 21/5 ra Công văn số 5087/BNNMT-VP gửi các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Năm nay, Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động với chủ đề “A Global Call for Climate Action - Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu” nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức, cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ, thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngày Đại dương thế giới 8/6/2026 được Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề “Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet - Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta” nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái, bảo đảm sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Sự kiện này đồng thời cũng thể hiện nỗ lực kết nối toàn cầu trong bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững biển và đại dương, vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Cũng trong tháng 6, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 1-8/6 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động.” Thông điệp của tuần lễ thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trên cơ sở hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển.

Đặc biệt, thông điệp của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhằm hưởng ứng các sự kiện quan trọng về môi trường, biển và hải đảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo, tổ chức hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản trị biển và hải đảo bền vững.

Trong đó, trọng tâm là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh tế biển xanh bền vững; thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính và mục tiêu phát thải ròng bằng “0.”

Nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy giảm phát thải, phát triển thị trường các-bon, tăng cường năng lực kiểm kê và giám sát khí nhà kính (MRV), chủ động triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đồng thời triển khai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) trong giám sát môi trường, quản trị dữ liệu khí hậu, môi trường và biển; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở và các nền tảng số phục vụ cảnh báo thiên tai, quản lý phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung phù hợp với tinh thần của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về biển và đảo Việt Nam, bảo tồn biển và phát triển kinh tế biển xanh bền vững; đẩy mạnh các mô hình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và sáng kiến cộng đồng về hành động khí hậu, bảo vệ biển và hải đảo; đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, truyền thông về hành động khí hậu, bảo vệ biển và hải đảo, đại dương./.

