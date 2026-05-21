Đắk Lắk: Siết quản lý, ngăn khỉ tấn công du khách và người dân

Thời gian qua, tại tuyến đường ven biển Phước Tân-Bãi Ngà (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra tình trạng một số cá thể khỉ tấn công người dân.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là du khách khi di chuyển đến Khu di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh. Đồng thời, bảo vệ các cá thể khỉ sinh sống ở khu vực trên.

Cụ thể, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, tại tuyến đường ven biển Phước Tân-Bãi Ngà, đoạn qua xã Hòa Xuân ghi nhận một số trường hợp du khách bị khỉ tấn công.

Qua xác minh của Chi cục Kiểm lâm, các cá thể khỉ tấn công người dân không phải là khỉ hoang tự nhiên, mà là các cá thể do đơn vị Kiểm lâm thuộc khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận từ các cá nhân tự nguyện giao nộp và kết quả xử lý vi phạm liên quan động vật hoang dã, sau đó được thả về môi trường sống tự nhiên.

Phần lớn các cá thể này được thả vào rừng tự nhiên thuộc khu vực rừng Cảnh quan-Môi trường Đèo Cả (Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả quản lý), đây là nơi có điều kiện sinh cảnh phù hợp, góp phần hạn chế xung đột giữa động vật hoang dã và con người.

Tuy nhiên, quá trình di chuyển tìm kiếm thức ăn, các cá thể khỉ đã đến khu vực núi phía Đông giáp ranh với đường ven biển Phước Tân-Bãi Ngà, dẫn đến một số vụ việc khỉ tấn công người dân, du khách vừa qua.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, để đảm bảo hoạt động du lịch, an toàn cho nhân dân cũng như bảo vệ đàn khỉ, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân triển khai lực lượng chức năng tăng cường tuần tra trên tuyến đường ven biển Phước Tân-Bãi Ngà để kịp thời xử lý, hỗ trợ, tránh tình trạng xảy ra các vụ việc tương tự.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát đàn khỉ hoang tại khu vực rừng giáp ranh đường ven biển để có phương án quản lý, bảo vệ động vật hoang dã phù hợp; tránh trường hợp trên tiếp tục xảy ra.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh tăng cường tuần tra toàn bộ khuôn viên di tích, sẵn sàng phương án xử lý nếu có động vật hoang dã xâm nhập; thực hiện thông tin, giải thích, cảnh báo đến người dân và du khách tại điểm tham quan về sự việc để yên tâm trải nghiệm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân tăng cường lực lượng tuần tra liên tục trên tuyến Phước Tân-Bãi Ngà để kịp thời hỗ trợ người dân; đồng thời, lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm "Khu vực có khỉ hoang dã" tại các vị trí trọng yếu như Bãi Tiên, Mũi Điện và các điểm dừng chân tập trung đông người; tăng cường tuyên truyền, giải thích, yêu cầu người dân và du khách thực hiện quy tắc "3 không" - Không tiếp xúc gần," "Không cho ăn," "Không trêu chọc khỉ" để bảo đảm an toàn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, thời gian tới, lực lượng chức năng phối hợp với chuyên gia bảo tồn, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan, khảo sát kỹ thói quen, tập tính của đàn khỉ.

Trường hợp có những cá thể đặc biệt hung dữ, thường xuyên gây hấn, sẽ có phương án di dời sâu vào vùng lõi rừng đặc dụng để tránh tiếp xúc với tuyến đường giao thông, điểm du lịch.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu sắp xếp lại điểm dừng chân trên tuyến ven biển, bố trí đội ngũ bảo vệ chuyên trách tại di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh, tuyến ven biển Phước Tân-Bãi Ngà để nhắc nhở du khách về việc bảo quản hành lý, thức ăn, tránh thu hút đàn khỉ; nghiên cứu áp dụng các chế tài xử phạt hành chính đối với những cá nhân cố tình trêu chọc hoặc có hành động ngược đãi, làm kích động bản năng tấn công của khỉ.

Khu di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) là nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Nơi đây sở hữu ngọn hải đăng cổ kính, những vách đá hùng vĩ và bãi biển hoang sơ, trong lành; thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm./.

Quảng Trị: Một bé gái bị khỉ hoang tấn công gây thương tích vùng mặt và đầu Khi đang chơi ở sân nhà, bất ngờ cháu L.Q.N bị khỉ hoang lao vào tấn công. Con khỉ hoang này sống ở lèn đá gần đó, thường xuống khu dân cư kiếm ăn, từng tấn công bị thương 4 người dân địa phương.