Ninh Bình tạm dừng các loại xe cơ giới qua cầu Đò Quan

Ngày 21/5, để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu Đò Quan bắc qua sông Đào nối Phường Nam Định với Phường Vị Khê, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tạm cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định cả hai chiều qua cầu Đò Quan.

Thời gian thực hiện từ 10 giờ ngày 21/5/2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

Theo đó, phương án phân luồng giao thông các phương tiện xe ô tô di chuyển từ phường Vị Khê sang phường Nam Định đi theo các hướng ĐT.490C-nút giao đường dẫn cầu Thiên Trường-cầu Thiên Trường-đường Song Hào và ngược lại.

Hướng ĐT.490C-QL.21 qua cầu Nam Định (vượt sông Đào)-QL.10 hướng đi tỉnh Hưng Yên-vòng xuyến QL.10 và đường Đông A rẽ phải vào đường Đông A và ngược lại. Hướng QL.21-QL.21B qua cầu Tân Phong (vượt sông Đào)-QL.10 hướng đi cầu Lộc An-vòng xuyến QL.10 và đường Đông A rẽ trái vào đường Đông A và ngược lại.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND phường Nam Định, phường Vị Khê chỉ đạo lực lượng Công an phường, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường, nút giao; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Cùng với đó, Sở cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá hư hỏng cầu Đò Quan đề xuất các giải pháp sửa chữa đảm bảo an toàn công trình cầu, an toàn giao thông trên tuyến; theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông qua cầu Đò Quan và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất phương án và báo cáo lãnh đạo sở điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế; phối hợp Hiệp hội vận tải ôtô Ninh Bình thông báo cho các bến xe, các doanh nghiệp vận tải nắm bắt lộ trình hướng dẫn phân luồng từ xa để điều chỉnh lộ trình tuyến cho phù hợp theo phương án phân luồng tổ chức giao thông.

Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Trung tâm Điều hành giao thông bố trí cán bộ tham gia trực để phân luồng giao thông. Đôn đốc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định cắm bổ sung biển số P.103a ‘‘Cấm xe ôtô’’ hai đầu cầu Đò Quan đúng quy định. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định bố trí đặt biển số P.103a ‘‘Cấm xe ôtô’’ hai đầu cầu Đò Quan; thông báo từ xa tại 2 phía đầu cầu, bố trí nhân viên hướng dẫn phân luồng cho người và phương tiện di chuyển theo hướng khác; tập trung khắc phục sự cố; kiểm tra kết cấu cầu để kịp thời phát hiện các hư hỏng và đề xuất phương án xử lý; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên cầu và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh giao thông phù hợp.

Trước đó, vào hồi 20 giờ ngày 20/5, phương tiện thuỷ nội địa mang số hiệu HD-5839 lưu thông theo hướng Hưng Long đi Độc Bộ đến cầu Đò Quan bị xô va, ca bin tàu mắc kẹt vào dầm thép của cầu, va chạm xảy ra không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng cùng chính quyền các phường Nam Định, Vị Khê, tiến hành cứu hộ phương tiện thuỷ ra khỏi vị trí mắc kẹt vào hồi 23 giờ cùng ngày; đồng thời, tổ chức hạn chế người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra đánh giá hư hỏng của cây cầu./.

