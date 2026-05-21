Lâm Đồng đầu tư đại lộ 12 làn xe kết nối cao tốc và sân bay

Ngày 22/5, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án đại lộ hơn 4.700 tỷ đồng tại khu vực Phan Thiết (Lâm Đồng) đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh hướng tới hình thành trục giao thông quy mô lớn, kết nối cao tốc, đường sắt, đường thủy và sân bay, tạo động lực phát triển kinh tế-du lịch vùng.

Dự án tuyến đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh (phường Bình Thuận) đến nút giao cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng.

Dự án dài khoảng 12,5km, giai đoạn đầu xây dựng 6 làn xe và hoàn thiện lên 12 làn. Dự án cũng xây dựng các cầu vượt đường sắt Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao và đường cao tốc.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết dự kiến công trình sẽ được khởi công trong năm 2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên kết vùng và nâng cao năng lực kết nối của Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn.

Dự án được xác định mang tính cấp bách (nhóm A, thực hiện từ 2026-2030) nên tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành gấp rút hoàn thiện thủ tục, hoàn thành công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án đại lộ sẽ kết nối ga đường sắt Phan Thiết với đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao…vào trung tâm Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Dự án có gần 242 ha đất cần thu hồi. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đầu tư xây dựng số 2 đã rà soát bảng giá bồi thường các loại cây trồng, vật kiến trúc chưa có trong quy định của tỉnh; đảm bảo công tác bồi thường được thực hiện thuận lợi nhất cho người dân và phù hợp với tình hình mới. Khu tái định cư 25 ha cũng đang được xây dựng tập trung để kịp thời đáp ứng việc triển khai dự án.

Theo đánh giá của các chuyên gia giao thông, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam (đoạn Phan Thiết-Dầu Giây) đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, việc lưu thông từ cao tốc vào trung tâm Phan Thiết phải thông qua đường Mỹ Thạnh-quốc lộ 1A-trung tâm Phan Thiết (khoảng 16km, xe máy lưu thông chung với làn xe cơ giới). Từ khi đưa vào khai thác tuyến cao tốc này thì tại khu vực nút giao quốc lộ 1A thường xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Còn tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam (đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết) hướng lưu thông vào trung tâm Phan Thiết phải thông qua nút giao với quốc lộ 28; tuy nhiên, hiện nay quốc lộ 28 có quy mô nhỏ hẹp (2 làn xe cơ giới, xe máy lưu thông chung với làn xe cơ giới) với chiều dài khoảng 20 km nhưng thời gian di chuyển hơn 30 phút và thường xuyên bị ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tuyến đường mới được đầu tư nhằm giải quyết triệt để vấn đề nêu trên bằng cách tạo ra một trục kết nối mới hoàn toàn. Tuyến đường sẽ trực tiếp nối các tuyến cao tốc Bắc-Nam với nhà ga đường sắt tốc độ cao (đang triển khai xây dựng), đường tránh Phan Thiết và đường Trường Chinh (quốc lộ 1A), tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt. Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, dự án còn mở rộng không gian đô thị, khai thác quỹ đất hai bên tuyến và thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch, tạo hành lang kinh tế mới cho khu vực.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông (hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...) cùng với quỹ đất hai bên đường sẽ tạo ra điểm nhấn phát triển cho khu vực ven biển Lâm Đồng, trực tiếp phục vụ mục tiêu đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2030./.

Lâm Đồng tăng tốc thi công nâng cấp đoạn tuyến Quốc lộ 28 Việc hoàn thành công trình sẽ góp phần bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, vận chuyển hàng hóa và tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.