Đề xuất gần 17.500 tỷ đồng đầu tư hơn 30km cao tốc đoạn Cổ Tiết-Yên Bài

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Cổ Tiết-Yên Bài.

Theo đó, Dự án có điểm đầu Km337+00 (giao với đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn theo hình thức BOT-Km20+700), thuộc địa phận xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Điểm cuối Km367+465 (giao với với đường Vành đai 5-Vùng thủ đô), thuộc địa phận xã Yên Bài, thành phố Hà Nội.

Tuyến có chiều dài khoảng 30,47km, trong đó trên địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 10,41km; trên địa phận thành phố Hà Nội khoảng 20,06km. (Đoạn tuyến từ Km367+465-Km424+040 đi trùng Vành đai 5-Vùng thủ đô sẽ được nghiên cứu đầu tư trong tổng thể dự án đường Vành đai 5 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng).

Dự án sẽ được phân kỳ đầu tư đạt quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 22,5m, bề rộng nền đường 32,25m. Sơ bộ diện tích giải phóng mặt bằng hơn 278ha.

Với phương án trên, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh ước tổng vốn đầu tư gần 17.500 tỷ đồng, đề xuất sử dụng ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2026-2030.

Trong đó, cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư gồm: chi phí xây dựng gần 9.200 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 4.200 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác hơn 917 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 3.200 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Cổ Tiết-Yên Bài được đầu tư nhằm xây dựng tuyến đường liên vùng khu vực kinh tế trọng điểm vùng Thủ đô Hà Nội, nâng cao khả năng kết nối và rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa các trung tâm kinh tế, chính trị, khu công nghiệp trọng yếu phía Bắc với các địa phương trong khu vực.

Công trình này cũng góp phần quan trọng trong hoàn thiện, nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh, từng bước hoàn chỉnh đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây theo quy hoạch, kết nối liên thông các đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác sử dụng; kết nối đồng bộ giữa các dự án đáp ứng nhu cầu vận tải trên khu vực, mở rộng không gian cho phát triển công nghiệp, đô thị, các khu di tích lịch sử và khu du lịch sinh thái, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của toàn khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng./.

