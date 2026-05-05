Tăng tốc 7 cầu vượt sông Hồng, nhiều dự án đạt trên 70% khối lượng thi công

Tính đến đầu tháng 5/2026, các dự án cầu qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội đang được triển khai đồng loạt với nhiều hạng mục đạt tiến độ đáng kể.

Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm điều kiện thi công vẫn là những yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết hiện thành phố đang triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm: Cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở.

Các dự án được tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ và kết cấu nhịp.

Trong đó, dự án thành phần 2 cầu Tứ Liên đã tiếp nhận và bàn giao cho nhà thầu thi công khoảng 50,212/62,51 ha mặt bằng, đạt 80,18%. Việc thi công đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi trụ chính P37, P38, đang triển khai bệ trụ; đồng thời hoàn thành 794/1.336 cọc khoan nhồi D800 thuộc hạng mục hầm chui Quốc lộ 5 và các hạng mục đường tạm phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực Nghi Tàm.

Tại dự án cầu Ngọc Hồi, khối lượng mặt bằng đã tiếp nhận đạt 45,4/55,26ha; trong đó địa bàn Hà Nội đạt 100%, phía Hưng Yên đạt 56,6%. Phần thi công cơ bản hoàn thành cọc trụ chính với 79/80 cọc khoan nhồi; đồng thời triển khai 997/2.242 cọc khoan nhồi, 27/160 bệ trụ và đúc 34/2.220 phiến dầm Super-T.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo cũng đang được thi công đồng loạt sau khi đã tiếp nhận 24,04/31,05 ha mặt bằng, đạt 77,45%. Các hạng mục chính như cầu chính, cầu dẫn và cầu nhánh đều đạt tiến độ cao với lần lượt 114/128 cọc khoan nhồi cầu chính, 170/236 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn bờ Long Biên, 114/284 cọc khoan nhồi cầu nhánh, cùng nhiều hạng mục bệ trụ, thân trụ đã hoàn thành.

Xác nhận với phóng viên TTXVN, đại diện phường Hồng Hà cho biết đã “chạm mốc” bàn giao mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo với tỷ lệ 99% số hộ gia đình, cá nhân chấp thuận bàn giao mặt bằng.

Với cầu Thượng Cát, dự án đã tiếp nhận 22,12/23,59 ha mặt bằng và đang duy trì tiến độ thi công ổn định. Khối lượng thực hiện gồm 106/118 cọc khoan nhồi trụ chính P29-P33, 277/1.036 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn; đồng thời hoàn thành 8 dầm Super-T và 2 bệ trụ.

Đáng chú ý, cầu Vân Phúc là dự án có điều kiện thuận lợi khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó, các hạng mục xây lắp được đẩy nhanh với 48/102 cọc khoan nhồi cầu chính, 304/713 cọc khoan nhồi phần cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến, 11/72 bệ trụ; đúc 83/868 phiến dầm.

Trong nhóm các dự án thuộc đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở tiếp tục tăng tốc thi công. Cầu Hồng Hà đã đạt 798/941 cọc khoan nhồi, 28/70 bệ trụ, 23/70 thân trụ và hoàn thành 27/450 dầm Super-T. Cầu Mễ Sở đạt 360/596 cọc khoan nhồi, 15 bệ trụ, hoàn thành 5 thân trụ và 13 dầm Super-T.

Tiến độ các dự án cũng được đặt trong yêu cầu chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố.

Trước đó, vào ngày 14/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tiến độ triển khai hai dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo.

Tại đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung công việc, nhất là giải phóng mặt bằng; với chủ đầu tư và nhà thầu, phải rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo từng mốc thời gian, huy động tối đa nguồn lực, có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó. Mục tiêu được nhấn mạnh là đưa hai dự án vào khai thác trong quý 2/2027.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, đại diện Ban quản lý dự án cho biết nhà đầu tư đã cơ bản sẵn sàng tiếp nhận mặt bằng để triển khai thi công. Vị trí đường găng quan trọng là trụ TC1 đang được địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng; khi hoàn thành hạng mục này sẽ tạo điều kiện để thi công đồng loạt cầu chính.

Hà Nội chuẩn bị bàn giao mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Nhà đầu tư cũng đã chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực, đồng thời điều chỉnh kế hoạch, phương án kỹ thuật phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng thực tế để không làm gián đoạn tổng tiến độ dự án.

Tiếp đó đến ngày 19/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa cầu Mễ Sở thuộc dự án thành phần 3 đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, cầu Ngọc Hồi và đường Vành đai 2,5.

Đối với cầu Mễ Sở, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án, xã Hồng Vân và các đơn vị liên quan nắm chắc khâu giải phóng mặt bằng, đường công vụ, bãi tập kết vật liệu, bảo đảm điều kiện thi công thông suốt; đồng thời bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, bảo vệ môi trường và dòng chảy trong quá trình thi công giữa sông Hồng.

Đối với cầu Ngọc Hồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiến độ phải đi cùng chất lượng, không đánh đổi an toàn và độ bền công trình lấy thời gian, nhưng cũng không để yêu cầu chất lượng trở thành lý do cho việc thi công chậm trễ. Các đơn vị phải rà soát toàn bộ điểm vướng về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật; mọi thay đổi tiến độ phải được giải trình rõ nguyên nhân và có phương án khắc phục.

Theo yêu cầu, tỉnh Hưng Yên phải hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp còn lại 12,66 ha trước ngày 30/6 và đất ở trước ngày 15/7; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng các giếng giảm áp trong hành lang đê hữu Hồng trước ngày 10/5.

Dù tiến độ thi công được duy trì, báo cáo ngày 29/4 cho thấy nhiều dự án chưa có thêm diện tích mặt bằng bàn giao trong kỳ, đặc biệt tại các khu vực liên quan đến cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo và Thượng Cát. Đây tiếp tục là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ các hạng mục.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét nội dung liên quan đến giếng TC10 lấy nước thô của Công ty Nước sạch Hà Nội nằm sát trụ P15 dự án cầu Thượng Cát chưa được di dời; đồng thời đề nghị thành phố có ý kiến với tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh dự án tuyến giao thông kết nối từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ khi cầu Vân Phúc dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027.

Trước yêu cầu tiến độ, thành phố đề nghị các xã, phường liên quan đến cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, hoàn thành theo chỉ đạo của Thành ủy tại Thông báo số 375-TB/TU ngày 17/4/2026 và Thông báo số 380-TB/TU ngày 21/4/2026; đồng thời hoàn thành di chuyển công trình ngầm, nổi trước ngày 15/5/2026.

Việc triển khai đồng loạt 7 cây cầu qua sông Hồng được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô, tăng cường kết nối liên vùng, giảm tải cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên bờ sông.

Trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh thi công, mà còn phải bảo đảm mặt bằng sạch, điều kiện thi công thông suốt, chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả kết nối sau đầu tư./.

