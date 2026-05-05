Tạm đóng một số đoạn cao tốc Vũng Áng-Cam Lộ để thi công hệ thống thu phí

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 cho biết trong ngày 5/5, trên tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ, đoạn qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm thời đóng một số đoạn để các đơn vị thi công triển khai lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Các đoạn bị đóng cả hai chiều gồm: Từ nút giao Quốc lộ 9B (Km673+836) đến nút giao Trường Phú (Km690+765) và từ nút giao Quốc lộ 12A (Km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (Km626+690). Thời gian cấm đường từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ đến 17 giờ 30 cùng ngày.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Khi lưu thông trên cao tốc, cần tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không cần thiết.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, lái xe cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m. Khi cần hỗ trợ, liên hệ đường dây nóng 19008099./.

