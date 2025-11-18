Đã lắp lại đoạn rào cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ do người dân tự ý tháo dỡ

Ngày 18/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khắc phục đoạn hàng rào an toàn giao thông dọc tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) bị người dân tháo dỡ trước đó.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, xử lý hành vi trên để giáo dục, răn đe. Theo đó, đoạn hàng rào an toàn giao thông trên tuyến cao tốc đã được lắp lại và sử dụng thêm khóa để tránh tình trạng tiếp tục bị người dân tự ý tháo dỡ.

Trước đó, Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân và Công an các xã: Lệ Ninh, Trường Phú, Kim Ngân, Bến Quan, Cồn Tiên, Hiếu Giang yêu cầu tuyên truyền người dân không tự ý tháo dỡ hàng rào thuộc cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ được đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025, đã lắp đặt hàng rào dọc tuyến. Tuy nhiên, tại một số địa phương, người dân đã tự ý tháo hàng rào, khiến nhiều lần trâu bò chăn thả tự do đi lên cao tốc qua những vị trí bị mở, trong khi nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông./.

Lắp thêm biển cảnh báo ra, vào cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị dù là thời điểm công nhân, kỹ sư và máy móc đang thi công, tuy nhiên nhiều xe tải nặng, xe khách, xe con và xe máy vẫn tự ý lưu thông với tốc độ cao. Tình trạng này tiềm ẩn lớn nguy cơ mất an toàn giao thông với các phương tiện và công nhân đang thi công trên tuyến.