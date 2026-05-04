Ngành đường sắt vận chuyển gần 400.000 lượt hành khách dịp lễ

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ngành đường sắt đã vận chuyển gần 400.000 lượt hành khách, bảo đảm an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Đáng chú ý, 10 nhà ga đón lượng hành khách nhiều nhất trong dịp này lần lượt gồm: ga Hà Nội là điểm đón đông nhất cả nước với 74.246 lượt khách. Ngoài ra có ga Sài Gòn 33.508 lượt; ga Đà Nẵng 32.602 lượt; ga Hải Phòng 31.360 lượt; ga Huế 23.295 lượt; ga Nha Trang 20.068 lượt; ga Vinh 11.607 lượt; ga Quảng Ngãi 10.035 lượt; ga Diêu Trì 9.349 lượt và ga Lào Cai 9.252 lượt.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay việc tăng cường năng lực vận tải, tổ chức chạy thêm tàu đã góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của hành khách, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Cụ thể, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ngành đường sắt đã duy trì chạy thường xuyên các đôi tàu Thống nhất và tàu khu đoạn với tổng số 182 chuyến, cung ứng gần 90.000 chỗ. Đồng thời, chạy thêm 47 chuyến tàu, cung cấp trên 22.000 chỗ đi trên các tuyến trọng điểm như: Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng; Sài Gòn-Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi./.

Từ ngày 1/5, Đường sắt Việt Nam ra mắt tính năng giá vé linh hoạt bằng AI Ngành đường sắt áp dụng công nghệ AI đã khẳng định cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn mang lại cơ hội di chuyển với chi phí hợp lý cho người dân.