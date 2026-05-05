Kịp thời giải cứu 21 người trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe container

Ngày 5/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe container trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khiến 1 tài xế tử vong, 21 hành khách bị thương.

Theo Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 5/5, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành-Dầu Giây, xe khách biển kiểm soát 50H-572.30 lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Nai.

Khi đến Km20+400 (đoạn qua phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai) bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 49A-829.91 kéo theo rơmoóc 49RM-007.57 chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng hoàn toàn, nhiều hành khách bên trong hoảng loạn và bị mắc kẹt không thể tự thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đồng Nai) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp cứu nạn, cứu hộ; sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá dỡ, mở lối thoát hiểm, tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt.

Đồng thời, các cán bộ, chiến sỹ tích cực trấn an tinh thần hành khách, phối hợp đưa từng nạn nhân ra khỏi phương tiện an toàn và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Bước đầu ghi nhận vụ tai nạn đã khiến 1 tài xế xe khách tử vong, 21 hành khách trên xe bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Cảnh sát khuyến cáo người dân chọn lộ trình sau 2 vụ tai nạn trên cao tốc Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các hướng di chuyển phù hợp để giảm tải cho cao tốc, sau 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra.