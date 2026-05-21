Tạm đóng một số đoạn cao tốc theo khung giờ để lắp hệ thống giám sát giao thông

Ngày 21/5, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 cho biết trong ngày 22, 24 và 25/5, một số đoạn trên tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ, đoạn qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm thời đóng đường theo từng đoạn trong các khung giờ nhất định để phục vụ thi công lắp đặt giá long môn, thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 22/5, trên cao tốc đoạn từ nút giao Quốc lộ 9C (xã Trường Phú) tại Km690 đến nút giao Quốc lộ 9D (Bến Quan) tại Km713 sẽ tạm đóng.

Tiếp đó, từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 24/5, trên cao tốc đoạn từ nút giao Quốc lộ 9D (Bến Quan) tại Km713 đến nút giao ĐT75 (Cồn Tiên) tại Km727 sẽ được đóng để phục vụ thi công.

Ngày 25/5, trong khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, trên cao tốc đoạn từ nút giao ĐT75 (Cồn Tiên) tại Km727 đến nút giao Quốc lộ 9A (Cam Lộ) tại Km740 tiếp tục tạm dừng lưu thông để lắp đặt hệ thống giá long môn.

Trong thời gian tạm đóng, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển ra khỏi cao tốc và lưu thông theo đường Hồ Chí Minh, sau đó lên lại cao tốc tại các nút giao tiếp theo.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm tránh ùn tắc giao thông. Khi lưu thông trên cao tốc, lái xe cần chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không cần thiết./.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, lái xe cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m. Khi cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ đường dây nóng 19008099.

