Tháo gỡ vướng mắc để sớm khởi công Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3

Trước những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ, phấn đấu sớm hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 được triển khai trên địa bàn xã Hưng Nguyên, là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh, có quy mô giải phóng mặt bằng lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân.

Thực tế cho thấy mặc dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư, song quá trình giải phóng mặt bằng vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là việc chưa thống nhất đơn giá bồi thường.

Bên cạnh đó, người dân còn kiến nghị liên quan đến chi phí cải tạo đất, bồi thường mồ mả, đất công ích và hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Đáng chú ý, tại một số khu vực quy hoạch hiện chưa có bảng giá đất ở làm căn cứ pháp lý để bồi thường cho các hộ đủ điều kiện.

Không chỉ gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng, hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án cũng đang bị ách tắc do chưa thống nhất được điểm tiếp nhận và nguồn xả thải nước thải sau xử lý.

Tuyến ống cấp nước D500 hiện hữu đứng trước nguy cơ quá tải khi đồng thời phục vụ cả VSIP Nghệ An 1 và VSIP Nghệ An 3.

Việc bổ sung trạm biến áp phục vụ dự án vào quy hoạch tỉnh hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện.

Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan và chính quyền xã Hưng Nguyên tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng. Các ý kiến, kiến nghị của người dân phải được thống kê đầy đủ, xem xét thấu đáo trên tinh thần cầu thị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng quy định; đồng thời khẩn trương tham mưu điều chỉnh các quy định liên quan, xây dựng bảng giá đất mới đối với các khu vực quy hoạch nhằm tháo gỡ dứt điểm các tồn tại.

Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; thực hiện hồ sơ, thủ tục bồi thường bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ diện tích đất dự án trước ngày 30/6/2026.

Về phía chủ đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An được yêu cầu chủ động bố trí đầy đủ kinh phí chi trả bồi thường, phối hợp chặt chẽ với địa phương để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khởi công dự án.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 có tổng diện tích giải phóng mặt bằng lớn, bao gồm khu vực 7,03ha tại xóm Nam Kẻ Gai, 61,98ha tại xóm Hưng Thịnh và 52,37ha tại xóm Thượng Khê. Tổng vốn đầu tư vốn trên 1.300 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất sạch, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế-xã hội của Nghệ An trong giai đoạn tới./.