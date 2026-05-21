Quảng Ninh: Khơi thông nguồn lực từ đất đai, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội

Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc xử lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước chậm triển khai, tồn đọng, chậm tiến độ trên địa bàn.

Tổ công tác do Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Tổ trưởng; các Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ phó; Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/lần.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của việc xử lý các dự án chậm tiến độ là nhằm khơi thông nguồn lực từ đất đai, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án phải gắn liền với thực hiện nghiêm chủ trương phòng, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm khiếu nại, kiến nghị của người dân và bảo đảm thống nhất với quy hoạch, chiến lược phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc, đặc biệt là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động tham mưu cách thức giải quyết cho từng dự án.

Trong số đó, tỉnh ưu tiên tháo gỡ cho các dự án thuộc lĩnh vực là động lực tăng trưởng chính của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đối với những dự án vi phạm pháp luật, chủ đầu tư cố tình chậm tiến độ, tỉnh kiên quyết thực hiện thu hồi để phát huy tối đa nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn hiện còn 108 dự án có sử dụng đất, mặt nước chậm triển khai, tồn đọng, chậm tiến độ.

Ngoài ra, có 68 dự án được thống kê theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng.

Đối với các dự án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm để tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về thủ tục gia hạn, quy hoạch, chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, đồng thời thực hiện quy trình thu hồi đối với các dự án vi phạm./.

Tỉnh Quảng Ngãi gỡ vướng cho hàng chục dự án tồn đọng kéo dài Phần lớn các dự án được cơ quan thanh tra chỉ ra sai phạm, khuyết điểm trong chủ trương đầu tư, giao đất cho nhà đầu tư không thông qua đấu thầu, đấu giá; dự án chưa được giao đất.

​