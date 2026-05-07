Đồng Nai lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt cho 2 khu đô thị thông minh ven sông

Thành phố Đồng Nai sẽ xây hai khu đô thị thông minh ven sông với diện tích hơn 1.900ha tại xã Đại Phước, mở ra không gian phát triển đô thị “xanh” với hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, kết nối đồng bộ giữa cảnh quan-dịch vụ- thương mại ven sông Đồng Nai.

Theo quyết định số 1714/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thành lập Tổ thẩm định chuyên ngành để tổ chức rà soát nội dung thông tin dự án, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) và dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam).

Tổ thẩm định do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai làm tổ trưởng. Tổ thẩm định có nhiệm vụ tổ chức rà soát, đánh giá nội dung thông tin dự án, đề xuất việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án trên; đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua thông tin dự án, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt.

Trước đó, ngày 10/4, tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết nghị thông qua danh mục 2 khu đất để thực hiện dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có diện tích hơn 944ha và Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) có diện tích hơn 963ha. Tiến độ thực hiện đấu thầu các dự án đầu tư có sử dụng đất với 2 khu đất trên là 180 ngày.

Hai khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước nằm ở phía tây đô thị mới Nhơn Trạch, giáp sông Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; hướng phát triển thành khu đô thị thông minh ven sông, trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đồng Nai.

Bên cạnh, hai khu đô thị này gần Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến cao tốc kết nối liên vùng và đô thị Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển dọc các tuyến giao thông và hành lang ven sông giúp khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước hình thành diện mạo đô thị trung tâm hiện đại ven sông của thành phố Đồng Nai./.

