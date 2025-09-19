Nghệ An xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Đây được xem là giải pháp quan trọng để kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Qua đó, phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành một cách minh bạch, hiệu quả và rõ trách nhiệm.

Nghệ An sẽ tiến hành rà soát, phân loại toàn bộ dữ liệu đất đai hiện có; xác thực thông tin thửa đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở kết quả đối khớp; tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin về các chủ sử dụng đất để đảm bảo hệ thống dữ liệu đất đai luôn đạt tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống."

Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ thu thập, tạo lập dữ liệu đối với những trường hợp chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chưa có thông tin trong hệ thống; đồng bộ dữ liệu đất đai của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Trung ương.

Một trong những trọng tâm của nhiệm vụ này là tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất. Các thủ tục sẽ được cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ giấy, thay thế bằng việc sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu điện tử. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp mà còn bảo đảm tính minh bạch, chính xác trong quá trình xử lý hồ sơ.

Nghệ An sẽ triển khai kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhằm phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ sở dữ liệu đất đai sẽ được tổ chức, điều chỉnh phù hợp. Tỉnh cũng bổ sung thông tin Mã định danh thửa đất để tích hợp với Nền tảng chỉ số quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, hình thành hệ thống quản lý đồng bộ, hiện đại.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án dự phòng, ứng phó kịp thời khi có sự cố, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, thông suốt, không để gián đoạn quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng, hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu “đúng-đủ-sạch-sống," thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các thông tin phải được làm sạch, chuẩn hóa, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin và an ninh mạng trong suốt quá trình xây dựng, vận hành, kết nối và khai thác.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ góp phần quan trọng vào công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra cơ hội để Nghệ An nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, công khai và minh bạch./.

