Hà Nội phát động Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về Triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ được kết nối và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai và dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản lý Nhà nước về đất đai.

Theo kế hoạch, bốn nội dung cần triển khai gồm: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có: Phân loại dữ liệu thành 3 nhóm: sử dụng tốt, cần chỉnh sửa/xác thực, không sử dụng được; Xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu: Thu thập giấy tờ (Giấy chứng nhận, căn cước công dân) từ người dân. Số hóa và nhập dữ liệu vào hệ thống; Đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung: Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai Hà Nội với cơ sở dữ liệu Quốc gia và các cơ quan chức năng; Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công trực tuyến: Tái cấu trúc thủ tục hành chính để giảm hồ sơ giấy. Bổ sung mã định danh thửa đất, tích hợp với địa chỉ số Quốc gia.

Chiến dịch sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày, với các mốc thời gian rõ ràng: Đến 16/9/2025: Hoàn thành phân loại dữ liệu, tổ chức kết nối hệ thống; 25/9/2025: Đối soát danh sách chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu Quốc gia; 30/10/2025: Hoàn tất xác thực, cập nhật thông tin; 15/11/2025: Tạo lập dữ liệu cho các thửa đất chưa có trong hệ thống; 30/11/2025: Kết thúc chiến dịch, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trung ương.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo triển khai, đồng thời triển khai xây dựng, thu thập, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu. Xử lý vướng mắc phát sinh, tham mưu phương án tháo gỡ cho Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trong suốt quá trình triển khai, Công an Thành phố là đầu mối tiếp nhận dữ liệu do Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp để tổ chức đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu hiện có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời, thực hiện đồng bộ dữ liệu lên nền tảng VNeID, hỗ trợ định danh địa điểm và tích hợp giấy tờ số của người dân.

Hà Nội cũng đề nghị các chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ: Giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, căn cước công dân... để chính quyền địa phương thu thập, quét (scan) tài liệu theo quy định./.

Gần 50 triệu thửa đất đã được đưa vào vận hành phục vụ công tác quản lý Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương sẽ tập trung cao độ vào việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào tháng 6/2025.