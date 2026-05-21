Kịp thời cứu 8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô

Rạng sáng 21/5, Đồn Biên phòng Cô Tô chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lân, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn thành công 8 ngư dân tỉnh Thanh Hóa gặp nạn trên vùng biển Cô Tô, đưa người dân và tài sản vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 21/5, khi tàu TH-92545-TS đang di chuyển tại khu vực Đông Bắc hòn Bảy Sao (thuộc vùng biển Cô Tô, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) thì gặp thời tiết xấu, trời tối cùng mưa to khiến tầm nhìn bị hạn chế dẫn đến va chạm mạnh vào bãi đá ngầm.

Vụ va chạm khiến phần khoang mũi tàu bị bục lớn, nước tràn vào nhanh làm phương tiện có nguy cơ bị chìm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 8 ngư dân trên tàu.

Phương tiện gặp nạn có chiều dài 18m, rộng 5,8m, lắp máy công suất 360CV do anh Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1981, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) làm chủ kiêm thuyền trưởng; trên tàu chở theo 7 thuyền viên khác cùng trú tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp, Đồn Biên phòng Cô Tô đã khẩn trương triển khai 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sỹ cùng xuồng máy nhanh chóng vượt sóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Nhờ ứng cứu kịp thời, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 8 ngư dân cùng các tài sản, ngư cụ thiết yếu vào bờ an toàn. Đồng thời, đơn vị tiếp tục cử thêm 9 cán bộ, chiến sỹ thường trực tại âu cảng Cô Tô để hỗ trợ bốc xếp ngư cụ, chăm sóc y tế và ổn định tâm lý cho các ngư dân.

Hiện, sức khỏe và tinh thần của 8 ngư dân đã ổn định. Đồn Biên phòng Cô Tô đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lên phương án trục vớt, liên hệ phương tiện cứu hộ chuyên dụng để lai dắt tàu cá gặp nạn về đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) để tiến hành khắc phục, sửa chữa.

Để chủ động phòng tránh tai nạn trên biển trong mùa mưa bão, lực lượng chức năng khuyến cáo, ngư dân thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tuyệt đối không chủ quan di chuyển khi tầm nhìn bị hạn chế; kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật thân vỏ và máy móc tàu trước khi ra khơi; trang bị đầy đủ áo phao và duy trì thông suốt hệ thống thông tin liên lạc tầm xa; tăng cường hoạt động theo tổ đội để ứng cứu kịp thời khi gặp sự cố./.

